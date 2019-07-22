Какое белье будут носить женщины в 2021 году

Источник материала: Ежедневник





В Париже завершилась самая престижная в мире выставка нижнего женского белья Interfiliere Paris 2019, определившая направления развития мировой индустрии на 2021 год.

О том какие новинки были представлены на выставке, какие тренды определены и, самое главное, какое белье будут носить белорусские женщины в 2021 году рассказала главный художник СП ЗАО "Милавица" Надежда Пласконная.

- "Милавица" является постоянным участником выставки Interfiliere Paris, она действительна так важна для вас?

- Interfiliere Paris - это мировое событие, которое проходит два раза в год и на котором обозначаются основные мировые тенденции в мире моды женского белья. Эта выставка жизненно необходима для любого производителя, если он хочет быть в тренде. Мы постоянные гости данного мероприятия, так как стараемся следить за последними тенденциями в мире моды. Но недостаточно только посетить выставку, поучаствовать в мероприятиях, в обучающих семинарах. "Милавица", например, работает также с известным французским бюро, которое занимается исследованием тенденций в мире моды. Мы покупаем у них трендбук, где отражается, куда будет двигаться мода дальше. Сейчас мы все это анализируем, изучаем трендбук и все то, что увидели и услышали на выставке, а потом будем определять, что войдет в коллекцию для наших женщин на сезон весна-лето 2021 года.

- Неужели так сложно самим выявить тренды?

- Конечно у нас большой опыт и мы можем предугадать те или иные тенденции, но в первую очередь высокая мода задает тренды, а потом уже они от кутюр спускаются в масс-маркет. Для того чтобы наши коллекции постоянно были актуальными, мы и отслеживаем микро и макротренды. Благодаря интернету женщины, особенно молодые, сегодня внимательно следят за модой, поэтому мы постоянно следим за будущими тенденциями, внимательно изучаем все: цвета, материалы, готовые изделия, чтобы своевременно предлагать актуальные коллекции.





- И куда движется сегодня мода нижнего белья для женщин?

- Мода движется туда же, куда и весь мир. Влияет даже политика, которую проводят государства, движение зеленых, рост национального самосознания. На прошедшей выставке одной из основных стала этническая тема, различные африканские мотивы. Опять вернулись леопардовые и тигровые принты. Здесь тон задала коллекция Christian Dior.

- Это означает, что белорусские и российские женщины, которые являются основными покупателями "Милавицы", будут носить в 2021 году белье с африканскими мотивами?

- Этническая тема сама по себе довольно обширная, поэтому где-то белорусские этнические мотивы проскальзывают, где-то европейские, а где-то и африканские. Когда мы будем готовить новую коллекцию на весну-лето 2021 года, мы, естественно, все мировые тенденции предложим и для нашего потребителя. Из четырех основных тем, которые были показаны на Interfiliere Paris 2019, мы выберем две-три ключевые, которые лучше подходят нашим женщинам, и уже на основе их будем создавать свои новые коллекции.





- Одна тема, которая была показана на Interfiliere Paris 2019, этническая. А остальные какие?

- Еще одна тема была связана с водой, где были показаны практически все оттенки синего, все оттенки воды. Еще одна тема связана с теплом и солнцем. Здесь много теплых оттенков персикового цвета. И еще одна тема - летняя, с обилием цветочных мотивов. Тут еще следует учитывать, что каждая тема имеет множество подтем и далеко не все подходит для нашей аудитории. На выставке обозначаются основные темы по цвету, материалам и готовым продуктам. Из всего этого мы тщательно выбираем, что больше всего подойдет нашей аудитории.

- А какой основной тренд по материалам был обозначен на выставке в Париже?

- Как я уже говорила, сейчас все более усиливается в мире экологическая тема и она не обошла мир моды, даже тему женского белья. Если на предыдущей выставке экологический тренд лишь немного обозначился, то в текущем году - очень сильно укрепился и красной нитью прошел по всем стендам. Все производители материалов, показали свои кружева и полотна из специального сырья, которые до этого прошли соответствующую обработку, без вреда для окружающей среды. Экологический тренд сегодня очень силен особенно среди молодежной аудитории. Многие потребители тщательно изучают, насколько производитель лоялен к окружающей среде и это служит дополнительным стимулом покупать именно его продукт. "Милавица" в 4 квартале текущего года также выпустит эко-белье, из полотна, которое не приносит вред окружающей среде. Это будет коллекция "Акцент", рассчитанная на молодую продвинутую аудиторию. При подготовке коллекции 2021 года мы также будем учитывать этот основной тренд.





- А какой основной тренд был выделен в Париже по группе купальников?

- Мне запомнилось, что на прошлой выставке говорилось, что в белье мы уходим от белого цвета, а вот на этой выставке в купальниках белый цвет, наоборот, был выделен как основной.

- В заключение, буквально в нескольких словах, можете сказать, какое белье и какие купальники будут носить женщины в 2021 году?

- По купальникам будет меньше различных набивок и больше однотонных решений с различными эффектами: жаккардовые переплетения, какие-то ламинированные эффекты, дизайнерские украшения.

В белье весь упор делается на комфорт женщины. Мы все перешли на кроссовки и никого уже не смущает, что вместе с костюмом человек надевает и кроссовки. Эта тенденция коснулась и женского белья, и она будет укрепляться все больше и больше. Все разработчики сегодня стараются заботиться о женщине, чтобы она не только выглядела красиво, но, и чтобы ей еще было комфортно. Например, сейчас все производители увеличивают количество бескаркасных бюстгальтеров. Даже маленькая по полноте группа и та устремилась в эту тенденцию. На смену чашечек все больше приходят кружева, которые выглядят наряднее и носятся более легко и свободно.

Также усиливается тенденция, когда белье выходит за рамки белья и используется вместе с верхней одеждой. Поэтому все больше будет появляться различных решений бретелек с кружевами, спинок с крылышками, декоров, которые можно пристегнуть и отстегнуть. Мы в своей коллекции стараемся это учитывать. Если женщина покупает наш бюстгальтер, она всегда может пристегнуть какой-то элемент в виде крылышек или кружева, чтобы одеть под верхнюю одежду и у нее это было частью образа.

Хочу отдельно отметить тенденцию люрексовых нитей. Она началась в 2019 году, осталась на 2020 год и все еще будет актуальна в 2021 году. Тренд идет к ламинированной блестящей поверхности и к люрексу. Он виден и в кроссовках, и в пальто, и в купальниках, и в белье. Если женщина хочет выглядеть современно и элегантно в 2021 году, то однотонное белье с небольшими люрексовыми вкраплениями будет как раз в тренде. Даже казалось бы обычные черные трусики хорошо подчеркнут черные завязки с вкраплением люрексовой нити. Это глобальный и не краткосрочный тренд.