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Беларуские активисты запустили флешмоб, чтобы помочь ЛГБТ-людям преодолеть насилие

23.07.2019 15:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Общественная кампания «Дело Пи», которую создавали в память о погибшем Мише Пищевском, запустила важный флемоб. Его название – «Невидимое насилие», он проходит под эгидой хештега #скажисебесама. Авторы инициативы хотят сделать абьюз в отношении ЛБТК-женщин видимым. И рассказать, как с ним бороться.

В чем смысл?

Флешмоб направлен на то, чтобы показать, как много ЛБТК-женщин в Беларуси страдают от дискриминации – разных видов и форм. И помочь им найти способы и ресурсы, чтобы справляться с ее последствиями. О том, что проблема существует, говорит статистика. Так, судя по результатам опроса 300 ЛБТК-беларусок, больше 64,2% сталкивались с оскорблениями в реальной жизни, 20% – с травлей в интернете, 40% – с эмоциональным и психологическим насилием.

Один из организаторов акции – ативист Андрей Завалей, координатор кампании «Дело Пи». В беседе с KYKY он рассказал, что послужило отправной точкой и как появилась идея создать проект: «Я, как ЛГБТ-человек, в какой-то момент устал спорить, переубеждать и пытаться всем подряд доказывать, что они не правы. Я понял, что самое главное – укрепить себя, сделать себя достаточно стойким для той токсичной реальности, в которой я живу. От того, что я на эту реальность обижаюсь, она не изменится.

Наш флешмоб #скажисебесама – именно об этом. Опыт гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных женщин находит катастрофически мало репрезентации в публичном дискурсе, и мы поставили себе задачу это изменить. Взаимная поддержка в этом флешмобе может оказать сильный эффект. Ты обращаешься к себе самой в прошлое, ты обращаешься к своей подруге в настоящем, которая попала в беду.

В ситуации насилия мы переносим фокус на самих себя и говорим самим себе: мы справимся, мы сильные. В какой-то момент мы перестаем ждать от внешнего мира принятия и одобрения, мы понимаем, что в нас самих достаточно ресурса и энергии, чтобы жить».

Как поучаствовать?

Авторы предлагают присоединиться при помощи публикаций в социальных сетях. Для этого достаточно выложить на любую платформу пост с хештегом #скажисебесама и описать собственную историю из прошлого, связанную с насилием. Ограничений к оформлению никаких нет: это может быть обычная фотография, плакат или коллаж из графического редактора. Желательно указать, что лично вам помогает преодолевать трудности.

Фото обложки: Tom Hines.

Читайте по теме: «Мама спросила: «У меня что, две дочери лесбиянки?». Монологи смелых беларусов ЛГБТ+

 
 
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Общественная кампания «Дело Пи», которую создавали в память о погибшем Мише Пищевском, запустила важный флемоб. Его название – «Невидимое насилие», он проходит...
 
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