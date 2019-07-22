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Беларуские активисты запустили флешмоб, чтобы помочь ЛГБТ-людям преодолеть насилие
Источник материала: KYKY>
Общественная кампания «Дело Пи», которую создавали в память о погибшем Мише Пищевском,
В чем смысл?
Флешмоб направлен на то, чтобы показать, как много ЛБТК-женщин в Беларуси страдают от дискриминации – разных видов и форм. И помочь им найти способы и ресурсы, чтобы справляться с ее последствиями. О том, что проблема существует, говорит статистика. Так,
Один из организаторов акции – ативист Андрей Завалей, координатор кампании «Дело Пи». В беседе с KYKY он рассказал, что послужило отправной точкой и как появилась идея создать проект: «Я, как ЛГБТ-человек, в какой-то момент устал спорить, переубеждать и пытаться всем подряд доказывать, что они не правы. Я понял, что самое главное – укрепить себя, сделать себя достаточно стойким для той токсичной реальности, в которой я живу. От того, что я на эту реальность обижаюсь, она не изменится.
Наш флешмоб #скажисебесама – именно об этом. Опыт гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных женщин находит катастрофически мало репрезентации в публичном дискурсе, и мы поставили себе задачу это изменить. Взаимная поддержка в этом флешмобе может оказать сильный эффект. Ты обращаешься к себе самой в прошлое, ты обращаешься к своей подруге в настоящем, которая попала в беду.
Как поучаствовать?
Авторы предлагают присоединиться при помощи публикаций в социальных сетях. Для этого достаточно выложить на любую платформу пост с хештегом #скажисебесама и описать собственную историю из прошлого, связанную с насилием. Ограничений к оформлению никаких нет: это может быть обычная фотография, плакат или коллаж из графического редактора. Желательно указать, что лично вам помогает преодолевать трудности.
Фото обложки: Tom Hines.
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