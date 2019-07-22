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Названы лучшие фото, снятые дронами
Источник материала: Интерфакс
На конкурс фото, снятых с помощью дронов, в 2019 году было представлено почти 5 тысяч снимков. Жюри выбрало лучших в разных категориях.
Гран-при. Автор: Яцек Денека, Польша.
Категория: "Природа". Иеремиас Гадек, Польша.
Категория "Дикая природа". Флориан Леду, Франция.
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На конкурс фото, снятых с помощью дронов, в 2019 году было представлено почти 5 тысяч снимков. Жюри выбрало лучших в разных категориях. Гран-при. Автор: Яцек Денека,...
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