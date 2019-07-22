ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы лучшие фото, снятые дронами

23.07.2019 15:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

На конкурс фото, снятых с помощью дронов, в 2019 году было представлено почти 5 тысяч снимков. Жюри выбрало лучших в разных категориях.

Гран-при. Автор: Яцек Денека, Польша.

Названы лучшие фото, снятые дронами

Категория: "Природа". Иеремиас Гадек, Польша.

Названы лучшие фото, снятые дронами
Категория: "Абстракция". Марк Ле Корну, Нормандские острова.

Названы лучшие фото, снятые дронами
Категория: "Спорт". ХоСон Ли, США.

Названы лучшие фото, снятые дронами
Категория: "Город". Джордж Штейнмец, США.

Названы лучшие фото, снятые дронами

Категория "Дикая природа". Флориан Леду, Франция.

Названы лучшие фото, снятые дронами

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На конкурс фото, снятых с помощью дронов, в 2019 году было представлено почти 5 тысяч снимков. Жюри выбрало лучших в разных категориях. Гран-при. Автор: Яцек Денека,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика