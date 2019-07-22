Источник материала: Интерфакс

Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля, сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания во вторник.

"Форум состоится в рамках официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", - проинформировали в пресс-службе.

Участие в форуме примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана на форуме возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

"Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам сотрудничества в области промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. В рамках секций будут работать тематические выставки", - уточнили в пресс-службе.

Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

На площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров.