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Воздушный балет в 76 метрах над землёй устроили в Швейцарии
Источник материала: СТВ
Новости Швейцарии. Захватывающее шоу увидели посетители фестиваля в Швейцарии. Танцоры показали воздушный балет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы увидеть его, тысячи зрителей поднялись на высоту более 2 тысяч метров. И не зря, ведь сценой для артистов стала отвесная стена плотины на озере Эмоссон. Головокружительные поддержки акробаты выполняли в воздухе в 76 метрах от земли.
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Новости Швейцарии. Захватывающее шоу увидели посетители фестиваля в Швейцарии. Танцоры показали воздушный балет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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