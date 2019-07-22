Воздушный балет в 76 метрах над землёй устроили в Швейцарии

Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. Захватывающее шоу увидели посетители фестиваля в Швейцарии. Танцоры показали воздушный балет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы увидеть его, тысячи зрителей поднялись на высоту более 2 тысяч метров. И не зря, ведь сценой для артистов стала отвесная стена плотины на озере Эмоссон. Головокружительные поддержки акробаты выполняли в воздухе в 76 метрах от земли.



















