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За нарушение – штраф 1000 долларов: котам запретили удалять когти

23.07.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Нью-Йорк стал первым американским штатом, где запретили удалять когти котам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение – штраф 1000 долларов: котам запретили удалять когти

Соответствующий закон подписал губернатор. Политик заявил, что это негуманная процедура, причиняющая животным сильные страдания, а потому от нее нужно избавиться.

Теперь для нарушителей закона предусмотрено внушительное наказание – штраф в размере 1000 долларов. Эту меру поддержали многие зоозащитники. Подобный законопроект планируют ввести и в других штатах США.

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Новости США. Нью-Йорк стал первым американским штатом, где запретили удалять когти котам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон...
 
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