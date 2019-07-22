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За нарушение – штраф 1000 долларов: котам запретили удалять когти
Источник материала: СТВ
Новости США. Нью-Йорк стал первым американским штатом, где запретили удалять когти котам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий закон подписал губернатор. Политик заявил, что это негуманная процедура, причиняющая животным сильные страдания, а потому от нее нужно избавиться.
Теперь для нарушителей закона предусмотрено внушительное наказание – штраф в размере 1000 долларов. Эту меру поддержали многие зоозащитники. Подобный законопроект планируют ввести и в других штатах США.
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Новости США. Нью-Йорк стал первым американским штатом, где запретили удалять когти котам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон...
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