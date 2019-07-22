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Александр Лукашенко поздравил президента Египта с Днём революции

23.07.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. В Египте отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля 1952 года в стране произошел военный переворот, в ходе которого была свергнута монархия и установлена республика.

Александр Лукашенко поздравил президента Египта с Днём революции

Годовщина этого события является в Египте официальным выходным и важнейшим светским событием. Отмечается речами, военными парадами и концертами.

С национальным праздником президента Арабской Республики поздравил Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абдель Фаттах аль-Сиси
 
 
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Новости Египта. В Египте отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля 1952 года в стране произошел военный...
 
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