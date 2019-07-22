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Более 200 тысяч человек протестуют в столице Пуэрто-Рико, требуя отставки губернатора
Источник материала: СТВ
Новости Пуэрто-Рико. Более 200 тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Пуэрто-Рико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители требуют отставки губернатора страны.
Недовольство граждан вызвала электронная переписка Рикардо Росселло, в которой политик употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к известным культурным и политическим деятелям.
Переписка была опубликована неделей ранее, и часть команды Росселло уже находится под следствием за многочисленные случаи злоупотребления властью.
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Новости Пуэрто-Рико. Более 200 тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Пуэрто-Рико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители требуют...
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