Убийство Шеремета: Зеленский запросил секретные документы расследования









politeka.net Во вторник, 23 июля президент Украины проводит брифинг с представителями Национальной полиции, в ходе которого правоохранители отчитываются ему о ходе расследования убийства Шеремета, передает





В ходе брифинга глава Нацполиции Сергей Князев сообщил о том, что президенту был предоставлен доступ к закрытым материалам по этому делу. Он пообещал, что доложит Зеленскому обо всем в закрытом режиме.





«23 июля получил разрешение следователя на разглашение сведений досудебного расследования в определенном объеме. Главу Нацполиции делегировали на разглашение данных президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову. Если вы принимаете мой доклад, я готов доложить все в закрытом формате», — заявил Князев, подчеркнув, что речь идет об информации с ограниченным доступом.





Глава Нацполиции также заявил, что пока преждевременно называть причастных к убийству журналиста.





«Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно», — сообщил Князев.





После этого Зеленский объявил перерыв и заявил, что брифинг продолжится после того, как он ознакомится с этими материалами.







