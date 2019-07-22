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Убийство Шеремета: Зеленский запросил секретные документы расследования

23.07.2019 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимиру Зеленскому предоставили доступ к закрытым материалам по резонансному делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.



Во вторник, 23 июля президент Украины проводит брифинг с представителями Национальной полиции, в ходе которого правоохранители отчитываются ему о ходе расследования убийства Шеремета, передает politeka.net

В ходе брифинга глава Нацполиции Сергей Князев сообщил о том, что президенту был предоставлен доступ к закрытым материалам по этому делу. Он пообещал, что доложит Зеленскому обо всем в закрытом режиме.

«23 июля получил разрешение следователя на разглашение сведений досудебного расследования в определенном объеме. Главу Нацполиции делегировали на разглашение данных президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову. Если вы принимаете мой доклад, я готов доложить все в закрытом формате», — заявил Князев, подчеркнув, что речь идет об информации с ограниченным доступом.

Глава Нацполиции также заявил, что пока преждевременно называть причастных к убийству журналиста.

«Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно», — сообщил Князев.

После этого Зеленский объявил перерыв и заявил, что брифинг продолжится после того, как он ознакомится с этими материалами.


Основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет был убит в Киеве три года назад, 20 июля 2016 года.
 
 
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Владимиру Зеленскому предоставили доступ к закрытым материалам по резонансному делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.
 
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