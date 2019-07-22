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Новый посол Германии встретился с Макеем
Источник материала: Партизан
23 июля нового посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера по случаю вручения им копий верительных грамот принял в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Министр поздравил Манфреда Хутерера с назначением, выразив надежду на дальнейшее укрепление белорусско-германского диалога на всех уровнях.
В посольстве Германии Манфред Хутерер сменил Петера Деттмара, который закончил свою дипмиссию в Беларуси.
Хутерер – специалист по Восточной Европе. Он изучал этот регион в Мюнхенском университете, а в Министерстве иностранных дел ФРГ долгое время руководил 205-м отделом, занимавшемся вопросами России, Украины, Беларуси, Молдовы, СНГ и отношениями ЕС со странами Восточной Европы.
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23 июля нового посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера по случаю вручения им копий верительных грамот принял в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир...
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