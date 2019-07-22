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Новый посол Германии встретился с Макеем

23.07.2019 15:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 июля нового посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера по случаю вручения им копий верительных грамот принял в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Министр поздравил Манфреда Хутерера с назначением, выразив надежду на дальнейшее укрепление белорусско-германского диалога на всех уровнях.



В посольстве Германии Манфред Хутерер сменил Петера Деттмара, который закончил свою дипмиссию в Беларуси.

Хутерер – специалист по Восточной Европе. Он изучал этот регион в Мюнхенском университете, а в Министерстве иностранных дел ФРГ долгое время руководил 205-м отделом, занимавшемся вопросами России, Украины, Беларуси, Молдовы, СНГ и отношениями ЕС со странами Восточной Европы.
 
Теги: Минск
 
 
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23 июля нового посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера по случаю вручения им копий верительных грамот принял в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир...
 
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