Пьяный мужчина угрожал милиционерам ножом - те применили оружие

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Вначале мужчина угрожал ножом и высказывал намерения применить его, а затем несколько раз попытался ударить ножом милиционеров. С целью задержания нарушителя общественного порядка патрульные решили применить табельное оружие.





Поскольку ни о каких ранениях не сообщается, видимо, оказалось достаточно предупредительного выстрела.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с угрозой применения насилия»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.





Задержанный житель Ляховичей имеет шесть погашенных судимостей.





Барановичский межрайонный прокурор, учитывая обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, а также данные о личности подозреваемого, санкционировал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.