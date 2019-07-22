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Пьяный мужчина угрожал милиционерам ножом - те применили оружие
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел в 3.30 21 июля вблизи дома №28 на улице Наконечникова в Барановичах. Житель Ляховичей 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом милиционерам роты ППСМ Барановичского ГОВД, которые патрулировали улицы.
фото носит иллюстративный характер
Вначале мужчина угрожал ножом и высказывал намерения применить его, а затем несколько раз попытался ударить ножом милиционеров. С целью задержания нарушителя общественного порядка патрульные решили применить табельное оружие.
Поскольку ни о каких ранениях не сообщается, видимо, оказалось достаточно предупредительного выстрела.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с угрозой применения насилия»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Задержанный житель Ляховичей имеет шесть погашенных судимостей.
Барановичский межрайонный прокурор, учитывая обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, а также данные о личности подозреваемого, санкционировал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Инцидент произошел в 3.30 21 июля вблизи дома №28 на улице Наконечникова в Барановичах. Житель Ляховичей 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного...
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