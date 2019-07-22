А вам слабо? 64-летний гомельчанин выучил китайский и поступил в иняз

Евгений Шупеня на фото справа





Как выяснилось, целый год мужчина посещал подготовительное отделение в ГГУ им Ф. Скорины. На факультете довузовской подготовки он выбрал три предмета — русский и английский языки, а также историю Беларуси. Китайский же учил дома самостоятельно.





Сам абитуриент от встреч с журналистами отказывается. «Я догадывался, что будет внимание, поэтому сразу для себя решил — никаких интервью давать не буду. Не настаивайте».





В результате на ЦТ Евгений Адамович набрал высокие баллы. 99 — по русскому, 92 — по истории Беларуси, 85 — по английскому и 70 баллов по китайскому языку — об этом он сам рассказал в отзыве на сайте факультета.









Поскольку у Евгения Адамовича уже есть два высших образования, обучение для него будет платным — окончательно о зачислении станет известно 4 августа.





Если он поступит, придется сменить адрес, ведь чтобы учиться на дневном отделении столичного вуза, необходимо перебраться из Гомеля в Минск . Жить пенсионер планирует, по нашим данным, в студенческом общежитии.







