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А вам слабо? 64-летний гомельчанин выучил китайский и поступил в иняз

23.07.2019 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 подал документы на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.

Евгений Шупеня на фото справа

Как выяснилось, целый год мужчина посещал подготовительное отделение в ГГУ им Ф. Скорины. На факультете довузовской подготовки он выбрал три предмета — русский и английский языки, а также историю Беларуси. Китайский же учил дома самостоятельно.

Сам абитуриент от встреч с журналистами отказывается. «Я догадывался, что будет внимание, поэтому сразу для себя решил — никаких интервью давать не буду. Не настаивайте».

В результате на ЦТ Евгений Адамович набрал высокие баллы. 99 — по русскому, 92 — по истории Беларуси, 85 — по английскому и 70 баллов по китайскому языку — об этом он сам рассказал в отзыве на сайте факультета.


Поскольку у Евгения Адамовича уже есть два высших образования, обучение для него будет платным — окончательно о зачислении станет известно 4 августа. 

Если он поступит, придется сменить адрес, ведь чтобы учиться на дневном отделении столичного вуза, необходимо перебраться из Гомеля в Минск. Жить пенсионер планирует, по нашим данным, в студенческом общежитии.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 подал документы на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.
 
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