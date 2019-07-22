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МАРТ указал на незаконное взимание платы за самовывоз товаров

23.07.2019 15:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ указал на незаконное взимание платы за самовывоз товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли указало. что взимание некоторыми интернет-магазинами платы за самовывоз купленных товаров является неправомерным.

Как отмечает МАРТ, в последнее время в министерство поступает много обращений по поводу взимания платы за «самовывоз» товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов. В связи с этим МАРТ разъяснил, что

Статьей 5 «О защите прав потребителей» закреплены права потребителей, в частности, на свободный выбор товаров, информацию о товарах, государственную защиту своих прав. В силу ст.10 продавец (изготовитель, исполнитель) обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара (работы, услуги). При этом пунктами 2 и 3 статьи 19 ему запрещено обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), а также без согласия потребителя предоставлять дополнительные работы (услуги), оказываемые за плату.

Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Таким образом, продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки товара, согласно которому обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, - в место жительства гражданина (статья 469 ГК).

Т.е. из смысла, заложенного в нормах законодательства, регулирующего торговлю по образцам, доставка товара потребителю производится в место, определяемое индивидуально каждым потребителем (например, его место жительства, место работы или место нахождения в момент доставки). В этой связи с учетом требований подпункта 4.1 пункта 4 статьи 7 Закона до заключения договора потребителю должна быть предоставлена информация о цене и об условиях оплаты доставки товара.

Вместе с тем, потребитель имеет право отказаться от услуг по доставке товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом (в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе).

Перемещение товара продавцом между своими структурными подразделениями (торговыми объектами, складами, пунктами выдачи) является составляющей технологического процесса, обеспечивающего обработку товарных потоков в рамках организации торгового процесса. Расходы на перемещение товара в таких случаях, как и иные расходы торговых организаций, связанные с организацией торгового процесса в розницу и получением прибыли от этих операций, учитываются в цене товара (торговой надбавке к отпускной цене товара).

Таким образом, взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом (объекте продавца), является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли указало. что взимание некоторыми интернет-магазинами платы за самовывоз купленных товаров является...
 
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