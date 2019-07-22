«Аж 7 рублей! За что?». Белорусы собирают подписи против платного самовывоза в интернет-магазине

Источник материала: Tut.by

«Хотела оформить заказ, но передумала, так как доставка в пункт самовывоза стала платной. Жаль, раньше очень нравился ваш магазин», написала одна из покупательниц интернет-магазина «Wildberries». Сейчас за возможность забрать товар самостоятельно, в некоторых случаях нужно платить 7 рублей. Потребители создали в интернете петицию и просят Министерство антимонопольного регулирования и торговли разобраться в ситуации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За привоз товара в пункты самовывоза интернет-магазин «Wildberries» в некоторых случаях нужно заплатить 7 рублей. При этом в Минске стоимость доставки товаров на дом в среднем составляет около 5 рублей.

В раздел интернет-магазина с отзывами посыпались сообщения от возмущенных покупателей. «Хотела оформить заказ, но передумала, так как доставка в пункт самовывоза стала платной», написала одна из покупательниц.

«Почему такая дорогая доставка, аж 7 рублей? Вы что, издеваетесь? И почему на пункте самовывоза доставка тоже платная? За что, извините? За то, что я к вам в магазин сама приехала? Так в обычном магазине за это денег не берут! Разочаровали!», написала женщина, которая неоднократно делала покупки в этом магазине.

Таких сообщений в отзывах десятки. Покупатели даже написали в интернете петицию по этому поводу и собирают подписи за то, чтоб плату за доставку отменили. Люди говорят, что «на сайте магазина размещена надпись «Бесплатная доставка». К слову, в публичной оферте и правилах продаж данного магазина оплата услуги по доставке товара в пункт самовывоза его покупателями прямо не предусмотрена. Согласно мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, опубликованного на сайте ведомства «взимание дополнительной платы за выдачу товара в пункте выдачи, обозначенном продавцом — является нарушением прав потребителя».

Потребители просят у МАРТ, во-первых, «привести деятельность указанной торговой организации в части взимания оплаты за якобы оказываемую услугу по доставке товара в пункт самовывоза покупателями в полное соответствие с законом и прекратить нарушение магазином прав потребителей». Во-вторых, покупатели хотят, чтобы чиновники «проверили экономическое обоснование установленной стоимости якобы услуги по доставке товаров в пункт самовывоза — в размере 7 рублей».

В самом же магазине Wildberries говорят, что правило оплаты доставки товаров в пункты самовывоза было введено руководством компании и все-таки прописано в публичной оферте.

— В корзине стоимость доставки обязательно указывается до того, как человек оформляет заказ. Услуга доставки в пункт самовывоза является платной при проценте выкупа первого заказа менее 15% или при загруженности пункта, — пояснили консультанты магазина. — При достижении необходимых параметров услуга доставки становится для покупателя бесплатной. Стоимость доставки оплачивается как при выкупе, так и при отказе от товаров.

В договоре публичной оферты пункта про то, что доставка до пункта самовывоза может быть платной и стоить 7 рублей мы не нашли. Относительно этого написано только то, что «потребитель вправе самостоятельно получить товар в фирменных пунктах самовывоза ООО «Вайлдберриз» информация о которых представлена в разделе «Пункты самовывоза». А про стоимость доставки речь идет только в контексте курьерской. «Стоимость доставки составляет от 0 до 10,5 рубля. Точную информацию о стоимости доставки в ваш регион вы можете узнать при оформлении заказа», написано в договоре.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее пояснили , что взимание платы за доставку до пунктов самовывоза — это нарушение.

— В законе «О защите прав потребителей» прописано, что продавец либо изготовитель, исполнитель обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара, работы, услуги. При этом ему запрещено обусловливать покупку обязательным приобретением иных товаров, работ и услуг, а также без согласия потребителя предоставлять дополнительные платные работы и услуги, — пояснили в МАРТ.

Это значит, что продавец может предложить потребителю дополнительную платную доставке товара в указанное покупателем место или на дом. Стоимость доставки должна быть определена заранее и покупатель должен быть об этом предупрежден.

— Но потребитель имеет право отказаться от доставки товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом — в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе. Перемещение товара продавцом между своими торговыми объектами, складами, пунктами выдачи — составляющая технологического процесса обработки товарных потоков в рамках организации торгового процесса. Расходы на это, как и другие траты торговых организаций, связанные с организацией торгового процесса в розницу и получением прибыли от этих операций, заложены в цену товара — торговую надбавку к отпускной цене. Таким образом, взимание дополнительной платы за выдачу товара в пункте самовывоза неправомерно, потому что дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются, — сказали в министерстве.