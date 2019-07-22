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Утепление каркасного дома: основные материалы

23.07.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


При самостоятельной постройке дома или контроле со стороны возникает ряд вопросов, связанных с утеплением конструкции: какой материал выигрывает в показателях теплоизоляции, какой проще перевозить и укладывать, сколько времени прослужит тот или иной вид утеплителя. Сегодня мы расскажем про утепление каркасного дома, а также про использующиеся для этого технологии и материалы.

Содержание:

♦ Маты из каменной ваты

♦ Эковата

♦ Пенопласт

♦ Напыляемые утеплители

♦ Натуральные материалы: опилкобетон, солома и глина

Маты из каменной ваты

Широко применяемый в строительстве утеплитель, с которым достаточно просто работать: для укладки каменной ваты не нужно специального оборудования. Для раскроя потребуются пила с мелким зубом, а также нож.

В процессе работы с каменной ватой следует помнить, что маты должны заполнять пространство полностью, входить плотно между стойками. Материал не стоит трамбовать или сжимать.


Изображение носит иллюстративный характер

При строительстве каркасного дома для утепления понадобится достаточно много материала, поэтому придется заказывать доставку. Необходимое количество утеплителя новичку рассчитать довольно трудно, а недостающий объем каменной ваты можно будет легко доставить своими силами.

При сметном расчете следует учитывать стоимость доставки, а также необходимое количество гидроизоляционных материалов: снаружи каменная вата покрывается слоем специальной пленки, которая обеспечивает ветро- и гидроизоляцию, изнутри укладывается пароизоляционная мембрана.

Эковата

Это натуральный утеплитель, который состоит из волокон целлюлозы, поэтому считается экологичным.

Среди достоинств стоит отметить также, что при ее укладке не потребуется дополнительные материалы для защиты помещения от влаги, а также ветра.

Утепление каркасного дома при помощи эковаты производится двумя способами: сухим распылением или влажным.

Сухой способ укладки волокон целлюлозы можно производить вручную или с помощью выдувной установки. При ручном варианте понадобится вскрыть упаковку с эковатой, «взбить» спрессованные маты, утрамбовать в каркасные стены до необходимой плотности. Задувкой материала при помощи специальной установки добиться нужной плотности будет легче. Сухая укладка эковаты имеет недостаток: к теплопотере может привести возможная усадка утеплителя из-за использования засыпного метода укладки.


Изображение носит иллюстративный характер

Влажный вариант нанесения волокон на каркасные стены выполняют при помощи выдувной установки с дополнительными комплектом оборудования, специально предназначенным для влажного напыления. Волокна эковаты «склеиваются» между собой и «прилипают» к каркасным стенам. Именно из-за этого в дальнейшем не происходит усадки утеплителя. Недостаток данного способа в том, что эковату лучше наносить перед обшивкой конструкции снаружи, а это не во всех случаях возможно.

Пенопласт

Искусственный «утеплитель», однако довольно практичный: недорогой, не требующий дополнительной защиты.

Для утепления каркасного дома следует использовать непрессованные листы. Укладка требует большей сноровки и опыта, чем работа с другими утеплителями.

Напыляемые утеплители

Работа с напыляемыми утеплителями (например, пенополиуретаном) похожа на работу с пеной для монтажа: жидкие компоненты смешивают, вспенивают при помощи воздуха и заполняют смесью необходимое пространство, тем самым получая бесшовную поверхность. Пенополиуретан сравнительно недорогой, а также не требует дополнительной защиты пленкой.


Изображение носит иллюстративный характер

Натуральные материалы: опилкобетон, солома и глина

Некоторые утверждают, что натуральный утеплитель может испортиться через пару сезонов. Однако стены фахверковых домов, построенных в пятнадцатом веке в Германии, заполнялись именно смесью опилок и глины. Эти дома можно увидеть в немецких городах и в наше время.

Солома, опилки, стружки и глина — недорогие материалы. Недостаток — это трудоемкость изготовления опилкобетона: замешивать раствор придется вручную, а также рубить солому и укладывать раствор. Так как используются только натуральные материалы, утепление каркасного дома таким способом считается экологичным.

Чтобы найти стройматериалы, а также заказать утепление каркасного дома, заходите в каталог TAM.BY: предложения компаний уже ждут вас.

 
 
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