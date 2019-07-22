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ГАНЦЕВИЧИ – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД!

23.07.2019 15:32 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В июле 2019 года в г. Ганцевичи стартовал проект «Ганцевичи – здоровый город».


Целью данного проекта является формирование системы здорового образа жизни во всех сферах деятельности человека, направленной на сохранение и укрепление здоровья людей, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение средней продолжительности и качества жизни, улучшение демографической ситуации в районе.

Задачей является формирование потребности в здоровом образе жизни, повышение престижности и ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного долголетия.

Основные направления работы:

— профилактика сердечно-сосудистой системы;

— нервно-психические расстройства;

— онкологические заболевания;

— потребление алкогольных напитков;

— распространенность курения.

Ожидаемые результаты проекта:

— повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения;

— снижение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10% в год;

— увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и взаимопомощи, психологической разгрузки на 15% в год;

— снижение рисков развития онкологических заболеваний на 10% в год;

— снижение распространенности курения на 10%, в т.ч. среди лиц до 16 лет — на 10%, от 16 до 25 лет — на 10%. Снижение заболеваемости от социально значимых заболеваний на 1% в год;

— снижение уровня смертности от алкоголизма и случайного отравления алкоголем на 10 % в год.

Таким образом, основными направлениями деятельности по формированию здорового образа жизни населения являются: информационно-пропагандистская, образовательно-воспитательная, культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.

Пом. врача-гигиениста Елена Цеван

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В июле 2019 года в г. Ганцевичи стартовал проект «Ганцевичи – здоровый город». Целью данного проекта является формирование системы здорового
 
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