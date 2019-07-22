28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 2008 года во всем мире ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата 28 июля выбрана в честь памяти выдающегося врача и ученого Баруха Самуэля Бламберга, который в 1964 году открыл вирус гепатита В, а в 1976 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие вируса гепатита B и исследование в области лечения гепатита B.





Лозунг Всемирного Дня борьбы с гепатитами в 2019 году: «Знать. Предотвращать. Тестировать. Лечить. Элиминировать гепатит».

Как протекает заболевание и в чём его опасность?

Период от момента инфицирования до первых клинических симптомов составляет от 2-6 недель до 6 месяцев. В течение этого времени вирус размножается в организме. Далее наступает преджелтушный период (4-10 дней), беспокоят чувство слабости, появляется тошнота, рвота. Постепенно увеличивается печень и селезенка, появляется зуд кожи, моча темнеет, кал обесцвечивается. И, наконец, наступает желтушный период, длительностью до 1,5 месяца. Вначале желтеют глаза, слизистая оболочек твердого неба, позднее окрашивается кожа. Желтуха сопровождается головной болью, сонливостью, повышением температуры, болями с правой стороны в области печени. Когда желтуха угасает, наступает период выздоровления.

Опасность этой патологии заключается в том, что острая инфекция у части пациентов переходит в хронический гепатит или сразу развивается длительный хронический бессимптомный процесс. Вирус может сохраняться в организме человека десятки лет, и постепенно разрушая клетки печени, привести к развитию цирроза или рака печени.

Часть пациентов с хронической инфекцией не знают, что они являются носителями вируса. Они чувствуют себя практически здоровыми (может беспокоить усталость), но при этом могут стать источником инфекции для других людей.

Какие существуют пути и факторы инфицирования ПВГ?

Вирусы гепатитов В, D, С содержатся в крови, сперме, вагинальном секрете, слюне, желчи, поте, грудном молоке и других биологических секретах инфицированного человека. Проникновение вирусов в организм здорового человека происходит через повреждённые кожные и слизистые покровы. Наибольшая концентрация вируса находится в крови, сперме, вагинальном секрете, также вирусные частицы выявляются в слюне, в других жидкостях концентрация вирусов очень мала. Не доказана эпидемиологическая значимость грудного молока, как фактора передачи инфекции.

Распространение инфекции происходит следующими путями:

парентеральным путем (через кровь) – при использовании общих инструментов (игл, шприцев) при инъекционном немедицинском введении наркотических веществ, при использовании нестерильных загрязненных кровью инструментов для татуировок, маникюра/педикюра, пирсинга, бритвенных лезвий;

– при использовании общих инструментов (игл, шприцев) при инъекционном немедицинском введении наркотических веществ, при использовании нестерильных загрязненных кровью инструментов для татуировок, маникюра/педикюра, пирсинга, бритвенных лезвий; половым – риск инфицирования половым путём при незащищённом половом контакте для гепатита С достигает 10%, для гепатита В — 40%;

– риск инфицирования половым путём при незащищённом половом контакте для гепатита С достигает 10%, для гепатита В — 40%; контактно-бытовым – передача инфекции реализуется при использовании общих с пациентом предметов личной гигиены (бритвенных приборов, зубных щёток, ножниц, полотенец, посуды, мочалок, расчесок), либо колющих, режущих бытовых предметов (например, швейных игл). Также возможно инфицирование во время ухода, осуществляемого родственниками за пациентом при прямом соприкосновении с повреждёнными кожными и слизистыми покровами при наличии у контактных лиц порезов и травм;

– передача инфекции реализуется при использовании общих с пациентом предметов личной гигиены (бритвенных приборов, зубных щёток, ножниц, полотенец, посуды, мочалок, расчесок), либо колющих, режущих бытовых предметов (например, швейных игл). Также возможно инфицирование во время ухода, осуществляемого родственниками за пациентом при прямом соприкосновении с повреждёнными кожными и слизистыми покровами при наличии у контактных лиц порезов и травм; от матери ребёнку – инфицирование ребенка чаще всего происходит во время родов. 5 из 100 детей, родившихся от матерей, инфицированных вирусом гепатита С, могут заболеть гепатитом С. Поэтому все беременные женщины в обязательном порядке в 1-м и 3-м триместре беременности обследуются на наличие вирусов парентеральных гепатитов. Если у беременной женщины выявляется вирус, то она подлежит обязательной постановке на диспансерный учёт в поликлинике по месту жительства с целью медицинского наблюдения и проведении мероприятий по минимизации риска инфицирования ребёнка вирусом гепатита С.

Как можно предупредить передачу инфекции от матери ребёнку?

Для защиты малыша от гепатита В все новорожденные дети в первые 12 часов жизни получают первую прививку против гепатита В, далее в 2, 3 и 4 месяца. Дети, родившиеся от матерей с вирусным гепатитом С, подлежат диспансерному наблюдению до 18 месяцев, т.к. материнские антитела к гепатиту С могут циркулировать в крови ребёнка до этого возраста.

С целью профилактики ПВГ необходимо:

Вакцинироваться против гепатита В. Применяемая вакцина высокоэффективна и хорошо переносится. Не менее 98% привитых вырабатывают иммунитет длительностью 15 лет и более.

Избегать случайных половых контактов.

Использовать презерватив при случайных половых контактах.

Категорически отказаться от употребления наркотических веществ.

Осторожно относиться ко всем манипуляциям, во время которых нарушается целостность кожных и слизистых покровов – к татуировкам, пирсингу, маникюр. Проводить вышеупомянутые процедуры следует в специализированных салонах и парикмахерских.

Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены: бритвенные и маникюрные принадлежности, полотенца, ножницы, расчески, мочалки, зубные щётки.





Ганцевичский районный ЦГиЭ

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