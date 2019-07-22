27 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель районного Совета депутатов
Юрий Григорьевич ШАПЕЛЬ.
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В субботу — «прямая телефонная линия» с Юрием Шапелем
23.07.2019 14:51 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
27 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель районного Совета депутатов
Юрий Григорьевич ШАПЕЛЬ.
(Visited 6 times, 6 visits today)
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27 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель районного Совета депутатов Юрий Григорьевич
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