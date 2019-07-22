Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя

Источник материала: Вороновская газета





Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси, пройдут в городском парке имени Жилибера.

Начнутся мероприятия с торжественной церемонии принятия присяги. После этого горожан приглашают послушать праздничный концерт в исполнении эстрадно-духового оркестра областного управления МЧС.





Не забыли и о самых маленьких гостях мероприятия. Для них будут работать тематические игровые площадки. Каждый желающий сможет угоститься кашей, приготовленной в полевой кухне. Не обойдется и без любимицы публики – лабрадора Альфы из кинологической службы пожарного аварийно-спасательного отряда. Параллельно будет работать выставка пожарной аварийно-спасательной техники.





Что? Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси.

Где? Гродно, городской парк имени Жилибера.

Когда? 25 июля, начало в 12.00.

Служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/