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Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя
23.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси, пройдут в городском парке имени Жилибера.
Начнутся мероприятия с торжественной церемонии принятия присяги. После этого горожан приглашают послушать праздничный концерт в исполнении эстрадно-духового оркестра областного управления МЧС.
Не забыли и о самых маленьких гостях мероприятия. Для них будут работать тематические игровые площадки. Каждый желающий сможет угоститься кашей, приготовленной в полевой кухне. Не обойдется и без любимицы публики – лабрадора Альфы из кинологической службы пожарного аварийно-спасательного отряда. Параллельно будет работать выставка пожарной аварийно-спасательной техники.
Что? Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси.
Где? Гродно, городской парк имени Жилибера.
Когда? 25 июля, начало в 12.00.
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Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя
Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси, пройдут в городском парке имени Жилибера. Начнутся мероприятия с торжественной церемонии принятия присяги....
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