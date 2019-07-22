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Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя

23.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя

Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси, пройдут в городском парке имени Жилибера.

Начнутся мероприятия с торжественной церемонии принятия присяги. После этого горожан приглашают послушать праздничный концерт в исполнении эстрадно-духового оркестра областного управления МЧС.

Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя

Не забыли и о самых маленьких гостях мероприятия. Для них будут работать тематические игровые площадки. Каждый желающий сможет угоститься кашей, приготовленной в полевой кухне. Не обойдется и без любимицы публики – лабрадора Альфы из кинологической службы пожарного аварийно-спасательного отряда. Параллельно будет работать выставка пожарной аварийно-спасательной техники.

Выставке пожарной техники, кинологии и плац-концерт духового оркестра: как в Гродно отметят День спасателя

Что? Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси.

Где? Гродно, городской парк имени Жилибера.

Когда? 25 июля, начало в 12.00.

Служба информации «ГП»
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Беларуси, пройдут в городском парке имени Жилибера. Начнутся мероприятия с торжественной церемонии принятия присяги....
 
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