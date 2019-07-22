Хотимский РОЧС всегда готов к работе

Источник материала: Новости Хотимска

25 июля в Беларуси отмечают День пожарной службы. В этом году ей исполняется 166 лет. Пройти строгий отбор и стать пожарным достоин не каждый. Крепкое здоровье, устойчивая психика и хорошая физическая подготовка, вот главные критерии отбора сотрудников. Зная, что в пожарной службе работают лучшие из лучших, жители Хотимского района могут спать спокойно, ведь это действительно так. В преддверии этого праздника корреспондент «ШК» побеседовала с начальником отдела Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ» Вадимом Войтиковым и лично убедилась в профессионализме сотрудников РОЧС.

– Вадим Васильевич, поделитесь результатами вашей работы за истекшее полугодие 2019 года?

– Сразу стоит отметить, что в этом году в Хотимском районе наблюдается рост пожаров. 10 уже произошло, 9 из которых в жилом секторе и 1 пожар в здании Хотимского лесничества. Именно в этом здании были сложности во время тушения: металлическая кровля мешала подаче воды непосредственно в очаг возгорания. Практически все помещения остались целыми, лишь один дом в деревне Боханы сгорел полностью по причине сильного ветра и позднего обнаружения. За аналогичный период прошлого года было 6 пожаров.

За истекшее полугодие нет погибших, спасенных тоже нет. В этом году была ситуация, когда во время пала травы погибла пожилая женщина, но смерть наступила по естественным причинам, не связанным с опасными факторами пожара. За 2018 год был один погибший на пожаре.

Апрель был жарким и пожароопасным, за короткий период было 8 пожаров в экосистеме и 4 возгорания леса, 2 из которых потушили сами работники лесхоза, а в двух случаях подключились мы. Всего за первое полугодие у нас было 30 выездов.

– Можно ли выделить основную причину пожаров?

– Главная причина пожаров алкогольное опьянение и непогашенная сигарета. Более чем в 50% случаев возгораний в этом году причиной их стало именно халатное отношение к огню: брошенная сигарета, спичка и чаще всего в нетрезвом виде. Пожары в экосистеме также зачастую становятся последствием беспечного отношения людей к огню.

– Как обстоят дела с пожарной профилактикой, какую роль в ней играет АПИ? Обозначьте главные задачи РОЧС на сегодняшний день?

– Главная задача нашей службы всегда есть и остается – не допустить гибели людей. И профилактика в нашей работе играет далеко не последнюю роль, автономный пожарный извещатель – наш главный помощник в этом деле. По статистике за прошедший год АПИ спас от пожаров более 2000 человек только в Беларуси. Мы постоянно работаем в направлении профилактики и видим результат.

– Как обстоят дела с пополнением рабочей техникой и обмундированием сотрудников? Как давно у вас было такое пополнение?

– Единственное пополнение в этом году было в феврале, получили легковой вспомогательный автомобиль «GEELY». Наша часть полностью укомплектована по всем направлениям, техника, обмундирование есть. Жители нашего района могут быть уверены в нашем профессионализме и исправной технике.

– Какими качествами должен обладать современный пожарный? Возникают ли у вас проблемы с кадрами?

– Действительно, пожарный, это не просто должность – это призвание. Он должен быть смелым, решительным и уметь быстро принимать решения. Каждый день сотрудников пожарной части ждет тренировка в течение 1 часа и 2 часа учебных выездов.

При отборе на работу кандидата ждет один месяц практики, затем три месяца учебы и демонстрация достойных показателей физподготовки. Это три важных критерия, которые на первых этапах отсеивают профнепригодных. Например, за последнее время у нас было восемь кандидатов на должность пожарного, а взяли всего два. Сейчас у нас 46 сотрудников, 2 вакансии свободны: водитель и пожарный. С водителями проблема, так как нужна водительская категория «С», плюс один год практики вождения с этой категорией. И тут нам помогает армия, чаще всего к нам на должность водителя приходят бывшие военнослужащие-срочники.

– Каких сотрудников вашей службы вы бы хотели отметить?

– Все сотрудники действительно достойны и всегда выкладываются на полную, каждый вызов требует полной отдачи, и никто не останется в стороне. В честь праздника ряд сотрудников были отмечены и получили премиальное вознаграждение. Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ наградило грамотой двух наших сотрудников за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и ЧС, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. Это командир отделения ПАСЧ №1 Роман Купцов и командир отделения ПАСП №12 Евгений Лазуков. Ребята действительно достойные и заслужили эти награды.

– Как часто помимо пожаров приходится помогать людям в чрезвычайных ситуациях? Так сказать котиков с деревьев часто снимаете?

– За это полугодие таких вызовов не было, да и вообще это редкие события. Вот единственное, припоминаю, в этом году был случай, когда в доме напротив пожарной части, в одной из квартир хозяева оставили кота без питания на длительный срок. Через пару дней голодной жизни животное стало своим криком донимать соседей. Те, в свою очередь, обратились к нам за помощью. Мы им помогли: соседи собрали еду для кота, а сотрудники РОЧС с помощью пожарной лестницы доставили ее на балкон и покормили животное. Больше кот никого не беспокоил, думаю и хозяева вскоре вернулись.

– Как проходит ваш рабочий день и отдых? Служба зовет вас ночью?

– Мой отдых – это спорт и рыбалка. Дежурный офицер входит в состав оперативной группы, он должен быть на связи в любое время дня и ночи. Но если происходит пожар, меня должны оповестить в первую очередь, независимо от того дежурю я или нет. Работа у нас такая, что приходится всегда держать руку на пульсе.

– Вы уже более 10 лет работаете в Хотимском отделе по ЧС, начинали свой трудовой путь с пожарного, в должности начальника отдела вы чуть больше года. Расскажите событие, которое запомнилось вам больше всего за столько лет работы?

– Да, работаю я длительное время. За все эти годы много чего произошло. Очень запомнился пожар, который произошел более 5 лет назад. Вызов поступил из деревни Таклевка, прибыв на место, мы обнаружили, что горит дом и хозпостройки, но уже огонь перекинулся и на соседний дом. Масштаб пожара был велик, работа была очень сложная, но мы с ней справились.

– Что вы пожелаете своим коллегам в ваш профессиональный праздник?

– Хочу пожелать здоровья ветеранам нашей службы и коллегам. Поменьше рабочих выездов и побольше учебных. Чтобы дома всегда был покой и уют, а работа доставляла только радость.

Беседовала

Эльмира КАРПОВА.

Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА