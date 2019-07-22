ОАО «Хотимский Технокомплекс» на жатве с новым руководителем

Источник материала: Новости Хотимска

В управлении по сельскому хозяйству и продовольствию порекомендовали для материала о ходе уборки зерновых взять ОАО «Хотимский Технокомплекс». За два дня в хозяйстве намолотили почти 300 тонн озимой пшеницы, урожайность составила около 30 центнеров с гектара, ведется продажа зерна в счет госзаказа. При том, надо заметить, что сложила свои полномочия руководившая обществом заместитель директора с исполнением обязанностей руководителя Татьяна Парфененко. К сожалению, не получилось. Беда не ходит одна, уходит и главный агроном. Хотя, возможно еще найдется компромиссный вариант, удовлетворивший бы обе стороны. Так что «корабль» на время заготовки кормов и сейчас на начало жатвы оказался без рулевого, потребовался новый капитан.

Его коллективу в понедельник представил первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода Дмитрий Хайновский. Несколько слов о новом руководителе.

Виталий Горлачев по специальности агроном. Имеет опыт руководящей работы, возглавлял КУП «Совхоз «Забелышин», последнее место работы – начальник молочно-товарного комплекса «Забелышин» ОАО «Бабушкино подворье». Ситуация на уборочной предполагает уже сейчас административное вмешательство. Не успев как следует включиться в работу, стали на ремонт два комбайна. Благо, как это происходит в последние годы, помогают соседи – райагроснаб. Там, при наличии четырех машин, нагрузка на каждую порядка 110 гектаров.

Пока зерновые на полях проветриваются, на зернотоку кипит работа, все идет своим чередом. После мастерских Виталий Витальевич знакомится с положением дел на этом участке. Точнее сказать, знакомят его начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кирилл Быстров, который в последнее время взвалил на свои плечи бремя ответственного за это сельхозпредприятие, и главный энергетик Игорь Лебедев, возглавляющий коллектив операторов зерносушильного комплекса. Вся переработка поступающего с полей зерна ведется именно здесь.

С утра заведующий зернотоком Людмила Роговская загружает прибывшие машины Климовичского хлебоприемного предприятия, одновременно дает пояснения.

– Реализовали 128 тонн продовольственной пшеницы, плюс сейчас добавим еще тонн 45, – вводит в курс дела нового руководителя Людмила Ивановна. – Задание продажи по пшенице – 416 тонн. Влажность поступающего зерна на уровне 13%. Сейчас выгружаем из сушилки остаток и готовы снова принимать хлеб.

– Кого из комбайнеров можно отметить, – следует вопрос заведующему.

– Как понимаете, массовая уборка только началась, вот, например, результат, заслуживающий внимания. За день Валентин Беньков намолотил 84 тонны зерна.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ