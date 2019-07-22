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Депутаты райсовета оценили работу по укреплению общественной безопасности

23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва, в работе которой приняли участие: председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Рубан, его заместители, начальники управлений и отделов райисполкома, руководители предприятий и организаций района. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Как отметил в своем докладе Николай Хучев, заместитель председалеля райисполкома, вопросы охраны труда и техники безопасности находятся под постоянным пристальным контролем. В районе создана действенная система надзора за работой по реализации норм трудового законодательства, в том числе на всех предприятиях и во всех организациях внедрена система управления охраной труда. Созданы и работают две мобильные группы, которые осуществляют мониторинг и оказывают практическую помощь ответственным лицам за ТО и ОТ в организациях района.
– К сожалению, приходится констатировать, что по результатам 81 обследования, которые провели в текущем году мобильные группы, было выявлено 935 нарушений, – обозначил Николай Адамович. Он заметил, что практически все выявленные нарушения были устранены прямо во время мониторингов, что свидетельствует об отсутствии должного контроля за вопросами безопасности со стороны нанимателей. В частности, фиксируются случаи выпуска на линию неисправной техники, допускается к эксплуатации оборудование, без оформления соответствующих документов. – Вопросы охраны труда требуют постоянного системного контроля не только со стороны руководителей, но и всех должностных лиц, ведь здоровье человека, его жизнь – бесценны, – резюмировал Н.А. Хучев.
Общественную безопасность в районе обеспечивают сотрудники отдела внутренних дел. Как отметил Руслан Беляков, начальник отдела, обстановка в районе остается стабильной. «Несмотря на рост преступности, он не превысил среднестатистических данных. Главное, в районе не было допущено убийств, грабежей, изнасилований и других тяжких преступлений, направленных против жизни граждан. Осложнение криминогенной обстановки не отмечается», – заметил Руслан Леонидович.
Ведется работа в районе по профилактике пожаров. За истекший период на Хотимщине произошло 10 пожаров, наибольшее число в райцентре – пять.
Депутаты райсовета приняли информацию к сведению, согласно решению сессии работу во всех направлениях снижать не стоит. Особое внимание профилактике пьянства и алкоголизма, в том числе борьбе с самогоноварением и реализацией несанкционированной спиртосодержащей продукцией, пожарной безопасности. Работа, считают народные избранники, должна охватить все категории граждан: от школьников до работающих.

Янина МАВИЧ

 
 
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Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва, в работе которой приняли участие: председатель районного исполнительного комитета Дмитрий...
 
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