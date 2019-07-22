На заседании Хотимского исполкома проанализированы итоги работы за 1 полугодие 2019 года

Источник материала: Новости Хотимска

По итогам I полугодия текущего года из 4 ключевых показателей в Хотимском районе выполнено три. Помимо ключевых показателей эффективности работы району было доведено 12 заданий, из которых 9 выполнены.

На заседании исполнительного комитета, которое прошло на минувшей неделе, члены исполкома рассмотрели вопрос «Об итогах социального-экономического развития и исполнении бюджета района за январь-июнь 2019 года». В работе исполкома принял участие Александр Маймусов, начальник главного управления юстиции Могилевского областного исполнительного комитета.

Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, отметил, что по итогам работы за январь-июнь 2019 года темп роста экспорта услуг составил 258,8% к уровню соответствующего периода 2018 года при задании – 184,2%. Как заметил Андрей Васильевич, задание было выполнено всеми организациями, которым оно было доведено, а также зампред отметил, как положительный момент, и то, что подключились к его выполнению и новые организации: с 2018 года ОАО «Хотимский райагроснаб», а в текущем году и КФХ «Подворье Варвары».

– В перспективе этот показатель будет выполнен и по итогам 3-го квартала, и по итогам года, – сказал Андрей Даниленко. – В 3-4 квартале к его выполнению также подключится и БООР.

В контексте экспорта услуг отдельно было отмечено выполнение задания по экспорту туристических услуг: выполнено 6,8 тысяч долларов США при задании на 2019 год – 11,9 тысяч долларов США.

Выполнено задание по привлечению иностранных инвестиций на 100%, а также задание по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места: трудоустроено 20 человек (105,6% от задания), в том числе за счет создания новых предприятий – 2 человека, за счет создания новых производств – 18. Андрей Васильевич выразил уверенность, что данный показатель будет выполняться и в перспективе. Так, например, после модернизации будет создано два новых рабочих места на производственном участке РайПО (хлебозавод). Кроме того, планируется открытие нового предприятия по производству абсорбентов на основе трепела – 8 рабочих мест. Еще одно новое рабочее место планирует открыть КФХ «Хотимский хуторок».

Из ключевых показателей за полугодие не выполнен лишь экспорт товаров (в 1 квартале выполнялся). Это связано с тем, что львиная доля выполнения возлагалась на ОАО «Хотимский льнозавод» (также экспорт товаров осуществляет ЧП «Древпартнер»), но во 2-ом квартале в связи с увеличением госзаказа на производимое льноволокно, его экспортироваемая доля уменьшилась. Вопрос уже проработан и в 3-ем квартале экспорт товаров будут также осуществлять ОДО «Трепел-М» (реализация кормовых добавок) и КФХ «Демьянов хутор» (пиломатериалы).

– Это правильно, что доля частного бизнеса возрастает, – отметил при обсуждении Дмитрий Рубан, председатель райисполкома. – Более стабильные экономически частные предприятия не только прибыль получают, но и увеличивают отчисления налоговые, участвуют в выполнении прогнозных показателей районом. Это взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, как было обозначено выше, районом осуществлены 9 из 12 плановых заданий. Выполнены задания по уровню зарегистрированной безработицы, которая составила 0,4% к численности экономически активного населения (при прогнозе не более 0,9%), а также по удельному весу трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, который составил 82,1% (прогнозный показатель на январь-июнь 57%) и удельному весу трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости: 93,3% от числа нуждающихся в трудоустройстве безработных указанной категории (прогнозный показатель 47%).

Ввод жилья за анализируемый период составил 1,452 тыс. м2 при задании 1,400. Объем строительно-монтажных работ за январь-июнь 2019 года составит 2 242 тыс. рублей, или 106,8% к заданию. Показатель по энергосбережению ожидается на уровне минус 4% при задании минус 3%.

Объем розничного товарооборота составил 134,4% (первый показатель по области, область – 104,8%). При этом, обратил внимание Андрей Васильевич, на проблемный момент: объем розничного товарооборота хотимской райпотребкооперации составил 80,3%, удельный вес организации в общем объеме товарооборота составил 28% (за аналогичный период 2018 года – 51,5%). В итоге, организация единственная в районе по итогам полугодия сработала с убытками.

На слабую работу РайПО обратил внимание и Александр Маймусов. Сегодня, чтобы потребкооперации оставаться на плаву, организации необходимо пересмотреть не только свою систему работы, но и в целом подход к реализации товаров. Перспектива продажи хотимских хлебо-булочных изделий велика, но это решение не должно быть единственным. Если РайПО незамедлительно не поменяет своей маркетинговой политики, то конкуренция оставит общество за бортом экономики района.

За первое полугодие 2019 года производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств выполнено на 81,3%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на 80,8% (выполнило лишь ОАО «Хотимский райагроснаб»). При этом, как заметил Дмитрий Хайновский, первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода, во 2-ом квартале наметилась устойчивая положительная тенденция, которая позволяет говорить, что по итогам года валовка будет выполнена. В частности, по итогам января-июня и ОАО «Липовка» и ОАО «Батаево» вышли на безубыточную работу, а батаевцы еще и демонстрируют самый высокий рост произвоства молока.

– Наметившуюся тенденцию нужно укрепить и сохранить, – заметил Дмитрий Рубан, который обратил внимание на то, что сегодня показатели в растениеводстве лучше, чем в животноводстве. – Этот диспаритет нужно ликвидировать, – поставил он задачу. – Мы справились с падежом скота и этот момент должен стать переломным. Мы обязаны дать людям работу и платить достойную зарплату, но только за полученную продукцию.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций района за январь-июнь 2019 года составила 667,8 рубля или 97,5% от доведенного задания, при темпе роста к соответствующему периоду 110,2%. Задание по росту заработной платы доведено 24 организациям района. По итогам работы за анализируемый период оно не выполнено 9 субъектами хозяйствования. Более того, снижение уровня заработной платы допущено в ОАО «Бабушкино подворье» и райтопсбыте.

Глава района при обсуждении вопроса обратил внимание на финансовую дисциплину предприятий и организаций, необходимость роста производства продукции и производительности труда, а также поставил задачу экономической службе райисполкома более эффективно работать с инвесторами.

Анна МАВИЧ