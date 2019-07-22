Записки злого покупателя

Источник материала: Новости Хотимска

Хотимский район в последнее время стабильно выполняет задание по товарообороту, демонстрируя при этом достаточно устойчивую динамику в разрезе области. А ведь еще не так давно этот показатель район выполнить не мог. Но вот в райцентре появились сетивики: Евроторг, «Остров чистоты», «Серволюкс» (Петруха)… Конкуренция возросла. Товарооборот пошел вверх.

И это, кстати, при том, что до прихода «больших братьев» на замечание о необходимости расширить спектр товаров руководитель райпотребкооперации парировал, что, мол, дело не в товарах, а в том, что… у людей денег нет…

Лишних, конечно, нет. Но люди есть хотят. Желательно раза три в день. Желательно что-то вкусненькое. И вот приход того же «Евроопта» показал, что покупатели предпочитают разнообразные товары. «Райповцы» первое время хорохолились: мол, ажиотаж пройдет, все устаканется и клиенты вернутся в магазины РайПО. Не устаканилось. Даже при том, что сегодня нет значительной ценовой разницы между товарами у «Е» и у «Р». В чем вопрос? А он есть. Достаточно сходить, например, в обеденный перерыв в «Е» и сравнить количество покупателей в стоящем рядом магазине «Родны кут» по ул. Кирова.

Нет, своих позиций потребкооперация полностью не утратила. Именно РайПО продолжает обслуживать сельское население. Тут уж им респект. Автомагазины «Евроторга» не поехали в отдаленные и малонаселенные деревни района. Они откусили кусочек попроще да пожирнее.

Стоит ли за это их упрекать? Нет. Конкуренция… Она дама на эмоции скудная, жалеть никого не станет.

Впрочем, и мне, как покупателю тоже не до сострадания. Уж, простите, а проблем в сфере торговли в нашем районе полно. Какие? Давайте разберемся.

Никогда не прощу!

Вот злая я баба. А потому не могу простить нашему РайПО закрытие (оптимизацию) магазина «Универмаг». Он и так нас товарами не баловал, а нынче ж и вовсе хоть плач. Белорусский легпром славится качественной продукцией, а только ж где ее жителям Хотимщины купить… Да, предприятия легпрома хотят за свой товар расчет здесь и сейчас, у потребкооперации не всегда есть средства, чтобы рассчитаться сиюминутно, а страдают все. Промышленники, чей товар лежит на складе. Продавцы, которым нечем торговать. Покупатели, которые не могут товар купить.

Вот и приходится за одежкой и обувью (с ней вообще полная беда) ехать в дали дальние. Как минимум в областной центр. Некоторые предпочитают соседнее государство. Иные приноровились к интернет-магазинам. Их автомагазины, к слову, еженедельно колесят по райцентру.

Плохо? Да явно не хорошо.

Товар-деньги-товар.

Этот закон придумала сама жизнь. Чтобы быть на вершине торговли, нужно вертеться как белка в колесе. Это я к тому, что освободившуюся нишу продажи промышленной группы товаров наши предприниматели не спешат занять. Да, не все оказались преверженцами «челночной системы». Кто-то, действительно, покумекал и нашел себе товар, а под него клиентуру. Но не все.

У некоторых нахожу на витринах вещи, которые вышли из моды в годы моей молодости. За это время некоторые «тряпочки» уже успели снова войти в тренд. Приобретались они когда-то за «три рубля», сегодня же за них хотят «сто». Не смешите, господа. Так в торговле не работают.

Да, понимаю, что для закупки товара предпринимателям нужны деньги. Но откуда они возьмутся, если у вас нет товарооборота. Вы хотите купить пять вещей за сто рублей, а продать их по сто за каждую. Вот и висят они годами, покрываясь налетом истории. Наверное, продавцы ждут, когда вещи приобретут статус «ретро»?

Во всем мире считается нормальным иметь доход 3-5%. У нас без прибыли в 100% никто и пальцем шевелить не станет. Вот и покрываются плесенью. Не лучше ли продать свои пять вещей, себестоимость которых 20 рублей, по 30 и получить снова деньги, чтобы вновь купить товар. Да, первое время прибыль будет минимальной, но у вас пойдет клиентура. А пока… Пока у большинства вещи из 90-х по цене из мира фантастики.

Клиент всегда прав.

Это еще один закон торговли. Расскажите, в каких торговых объектах вас встречают с улыбкой, ненавязчиво предлагая товар. Я назову предпринимателей пять, не больше. Мало того, что вам норовят нагрубить, так еще вы и в закрытые двери стучаться будете.

«Они ж на себя работают», – аргументируют несоблюдение рабочего времени предпринимателями их соседи – наемники. Что ж это получается: если ты нанимаешь продавца, то требуешь от него, чтобы он вовремя открывал магазин, и не закрывал его часа на два раньше, а если ты сам реализуешь свой товар, то это правило не действует?

С такой проблемой сталкивались многие. Заявлено, что магазин открывается в 9.00. Приходишь, и поцелуешь запертую дверь. Бежишь в магазин после работы, а в 17.15 уже тю-тю: предприниматель ушел ужинать. Я-то и не против: делай рабочий день с 11.00 до 15.00 и никого не обманывай. Кстати, магазины РайПО открываются вовремя.

Мы тут редакцией провели маленький мониторинг, который подтвердил, что многие к открытию не спешат. Конечно, цели «словить» нарушителя у нас не было, в кустах в засаде журналисты не сидели, да и не нужно, ведь для нас, как для покупателей, важно, чтобы вы, господа продавцы, не обманывали нас, ведь ПРАВ клиент!

Как-то так!

Именно по этой системе идет расчет с покупателями в некоторых магазинах: сегодня везде транслируется лозунг об увеличении расчета электронными деньгами (карточками), но в некоторых торговых точках Хотимска, когда вы предъявите карточку, вам предложат пойти и снять наличку. Это с какого перепуга? Если у вас есть терминал, то почему наличка? Возникают вопросы: это уход от налогов, сокрытие прибыли, неуважение к клиенту?..

Качество превыше всего.

Тут мнение разделилось. Одни готовы покупать дорого и качественно (но не в Хотимске). Других устраивает «маде ин Чиновский» ширпотреб. Осуждать людей за неготовность приобретать платье за 200 рублей не стану. Я, лично, тоже удавлюсь отдавать такие деньги за вещи. Но у всего есть границы… Я про товары, которые реализует у нас некая «Восточная сказка» (на оплакиваемом мною втором этаже «Универмага»). Да, товары недорогие, но кто и где их производит? Из этикетки вы этого не узнаете, хотя по закону должны. Размеры там устанавливаются на глаз. А вещь после стирки может измениться в размере или цвете до неузнаваемости.

Вам оно надо? Сегодня торговые центры области и столицы предлагают вещи торговых марок (не станем называть, дабы нас не упрекали в рекламе) по таким же ценам: майка рублей за 7-10, кофточка за 20-40, джинсы от 25. Качество нормальное. Хлопок или трикотаж. Понятно, что за одними портками в Минск никто не поедет, вот и приходится многим выкручиваться да выверчиваться.

Выхода, что, нет?

Есть. Он всегда есть, и каждый его для себя определяет самостоятельно. Огорчает другое, что у нас между продавцами и покупателями – пропасть. Большая такая, построенная из нежелания уступить, непонимания интересов и упрямого стояния на своем. Пора бы ее зацементировать!

Вы не подумайте, что я всех под одну гребенку. Нет, в райцентре есть продавцы, которых интересует мнение покупателей и они подстраиваются под спрос. Это, кстати, правильно… подстраиваться под спрос. В конце концов это он рождает предложение, а не наоборот.

Есть вежливые, компетентные продавцы. Предприимчивые предприниматели. Но их мало. А жаль.

Стремиться надо к идеалу, и не почивать на лаврах. Пятна, как известно, и на солнце есть. И муха на продуктах, которая провела фотосессию для телефона покупателя, явное свидетельство тому, что в сфере торговли нам еще предстоит долгий путь…

Или вы не согласны? Тогда вступайте в спор. Жду ваших мнений на свою электронную почту mavicha@mail.ru.

Анна МАВИЧ