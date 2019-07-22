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Пневматика. Воздух вместо пороха

23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Зачастую информацию о приобретении, хранении и ношении оружия, в том числе пневматического, белорусы черпают из недостоверных источников: интернет-сайтов, рассказов знакомых, тем самым вводя себя в заблуждение, при этом нарушая закон.
О том, какие правила для пневматики действуют в Беларуси, рассказал начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Хотимского РОВД Петр Курзенков.

– Все оружие делится на боевое, служебное и гражданское. Пневматика относится к последней категории, и ее разрешается иметь в собственности, но не в качестве инструмента самообороны, как, скажем, газовые пистолеты или электрошокеры, а только для применения в спорте и охоте, когда их дульная энергия равняется 7,5-25Дж.
Такое оружие приобретается с разрешения органов внутренних дел и подлежит регистрации. Исключением являются экземпляры меньшей мощности и конструктивно схожие с ними изделия с дульной энергией не более 3Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибром до 6 мм, которые по заключению МВД не могут быть использованы в качестве огнестрельного и газового оружия.
– Стоит ли бояться пневматики, которую многие считают просто игрушкой?
– Пуля пневматического оружия не только способна пробить кожу, но и проникнуть в тело на несколько сантиметров, повредив внутренние органы. Даже «легкий» вариант (до 3Дж) может нанести серьезные травмы, а попав в область шеи или головы – и тяжелые, последствия которых – потеря слуха, зрения и даже смерть.
Основные покупатели пневматики – молодые люди в возрасте до 30 лет. Компьютерные игры, герои боевиков прививают у ребят тягу к владению оружием, желание быть крутыми и доминировать над другими. Но им стоит напомнить, что использование этих «игрушек», в том числе в целях защиты, может быть квалифицировано как превышение мер необходимой обороны, хулиганство, причинение телесных повреждений.
– Любителей пневматики не пугает возможность попасть в тюрьму?
– Проблема в том, что продавцы на рынках и в Интернете часто обманывают своих покупателей, говорят, что никаких документов на гражданское оружие не нужно. В результате несведущие люди покупают пневматику свыше 3Дж, усиленные пружины, удлиненные стволы и другой «тюнинг», который увеличивает мощность.
На самом же деле увеличение дульной энергии свыше 7,5Дж влечет за собой уголовную ответственность – до 2 лет лишения свободы, а хранение и ношение модернизированных пистолетов – административную.
Конечно, наказываются и реализаторы незаконной продукции. Любые изделия и предметы, относящиеся к оружию, в том числе аэрозольные баллончики, должны иметь сертификат и соответствовать нормам. А продавать их можно только в специализированных магазинах. За нарушения законодательства предусмотрены лишение лицензий, права заниматься предпринимательством, штрафы и уголовная ответственность.
Кроме того, на территории РБ запрещен оборот огнестрельного оружия травматического действия и травматических патронов.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от административной и уголовной ответственности.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

 

 
 
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Зачастую информацию о приобретении, хранении и ношении оружия, в том числе пневматического, белорусы черпают из недостоверных источников: интернет-сайтов,...
 
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