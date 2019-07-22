Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый ресторан.

Солигорчане недолго размышляли о том, что же появится на месте недавно закрытого магазина №19, который размещался по улице Набережной, 16. Многие жалели о том, что государственную торговлю вытесняет частная. И вот стало известно, что вместо магазина в этом помещении будет открыт ресторан «Гудзон», кстати, уже второй в Солигорске с аналогичным названием.

Первый ресторан «Гудзон» появился в городе шахтеров четыре года назад, а еще один — в начале нынешнего года открылся в Старобине. Анонс про то, что солигорчане скоро смогут посещать еще один ресторан «Гудзон», можно найти на сайте ООО «Торговый дом «Радуга-Свет».



Там же будет открыт и еще один супермаркет «Радуга». Он уже девятый в нашем городе, и, судя по всему, такие магазины популярны у потребителей. Уже вовсю ведется набор персонала. Откроются заведения, скорее всего, ко Дню города и профессиональному празднику шахтеров.

