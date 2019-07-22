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Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый ресторан.
23.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 июля 2019 23:48 7764
Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый ресторан.
Солигорчане недолго размышляли о том, что же появится на месте недавно закрытого магазина №19, который размещался по улице Набережной, 16. Многие жалели о том, что государственную торговлю вытесняет частная. И вот стало известно, что вместо магазина в этом помещении будет открыт ресторан «Гудзон», кстати, уже второй в Солигорске с аналогичным названием.
Первый ресторан «Гудзон» появился в городе шахтеров четыре года назад, а еще один — в начале нынешнего года открылся в Старобине. Анонс про то, что солигорчане скоро смогут посещать еще один ресторан «Гудзон», можно найти на сайте ООО «Торговый дом «Радуга-Свет».
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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9 июля 2019 23:48 7764 Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый...
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