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Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый ресторан.

23.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


9 июля 2019 23:48 7764

Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый ресторан.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Солигорчане недолго размышляли о том, что же появится на месте недавно закрытого магазина №19, который размещался по улице Набережной, 16. Многие жалели о том, что государственную торговлю вытесняет частная. И вот стало известно, что вместо магазина в этом помещении будет открыт ресторан «Гудзон», кстати, уже второй в Солигорске с аналогичным названием. 

Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый ресторан.

Первый ресторан «Гудзон» появился в городе шахтеров четыре года назад, а еще один — в начале нынешнего года открылся в Старобине. Анонс про то, что солигорчане скоро смогут посещать еще один ресторан «Гудзон», можно найти на сайте ООО «Торговый дом «Радуга-Свет».

Там же будет открыт и еще один супермаркет «Радуга». Он уже девятый в нашем городе, и, судя по всему, такие магазины популярны у потребителей. Уже вовсю ведется набор персонала. Откроются заведения, скорее всего, ко Дню города и профессиональному празднику шахтеров.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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9 июля 2019 23:48 7764 Плюс еще один «Гудзон». В Солигорске откроют новый...
 
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