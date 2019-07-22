Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В июле в Несвиже открылась летняя терраса возле кафе «Нестерка».



Это новое место отдыха для жителей и гостей города. Здесь предлагают отдохнуть на свежем воздухе и укрыться от дождя или палящего солнца. Расположившись в удобных плетеных креслах за небольшими столиками, можно утолить жажду разнообразными летними коктейлями, соками, побаловать себя вкусным десертом, а также заказать любое блюдо из меню кафе.







— Мы обновили ассортимент наших блюд, акцент сделан на летнюю кухню, — рассказывает админист-ратор кафе «Нестерка» Елена Жданович. — Уверена, посетителям придутся по вкусу легкие супы — гаспачо, польский луковый, сырный луковый, борщ холодный. Можно заказать горячее и свежую выпечку. В дополнение к мясу предлагаются различные салаты, гарниры из свежих овощей и соусы. Также у нас большой выбор мороженого и молочных коктейлей — с топингом и сиропами разных вкусов.

Летняя терраса работает каждый день с 11.00 до 23.00. Приветливый персонал нового заведения всегда поможет определиться с выбором. Здесь можно отпраздновать день рождения, устроить романтическое свидание или просто посидеть вечером в приятной компании.



Наталья ЕРМОШЕНКО.