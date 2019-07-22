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Прицепы с камерой контроля скорости начали экспериментально работать в Могилевской области
23.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В Беларуси начали использоваться прицепы с камерой контроля скорости. Они уже работают на дорогах Брестской, Витебской и Минской областей. Совсем недавно это оборудование стало попадаться на глаза и могилевским автомобилистам, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Прицеп оборудован датчиком, в котором идет фиксация нарушения установленной скорости в режиме онлайн с последующей передачей в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». В Могилевской области в прицепном исполнении камеры пока работают экспериментально.
Штраф за зафиксированное автоматической камерой превышение скорости:
— от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины (ч.5 ст.18.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);
— от 20 до 30 км/ч — 2 базовых величин (ч.6 ст.18.13 КоАП РБ);
— от 30 до 40 км/ч — 4 базовых величин (ч.7 ст.18.13 КоАП РБ);
— на 40 и больше км/ч — 6 базовых величин (ч.8 ст.18.13 КоАП РБ).
По информации
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В Беларуси начали использоваться прицепы с камерой контроля скорости. Они уже работают на дорогах Брестской, Витебской и Минской областей. Совсем недавно это...
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