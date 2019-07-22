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Huawei Mate 30 Pro попал на «живое

23.07.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в октябре Huawei представит новые флагманские смартфоны линейки Mate 30. Вчера в Сети раскрыли дизайн младшей модели Mate 30 Lite, а сегодня появились «живые» фото топового Mate 30 Pro. Кадрами поделился известный инсайдер Ice universe.


На фото Mate 30 Pro заключен в серый защитный чехол. Возможно, это не финальная версия устройства, а прототип. Впрочем, даже он дает понять, что от системы 3D-распознавания лиц в смартфоне решили не отказываться. В верхней части экрана хорошо видна «монобровь», включающая необходимые для этого датчики.


Кроме того, боковые грани экрана Mate 30 Pro достаточно сильно скруглены. Ice universe даже сравнивает их с теми, что несколько лет назад были в Samsung Galaxy Note 7.


Кроме того, Mate 30 Pro оснастят портом USB-C и выделенным мультимедийным динамиком. В прошлогоднем Huawei Mate 20 Pro спикер встроили прямо в порт для зарядки. На фото также заметен слот для SIM-карт. В PhoneArena предполагают, что Mate 30 Pro также будет поддерживать карты памяти формата nanoSD.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
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Скорее всего, в октябре Huawei представит новые флагманские смартфоны линейки Mate 30.
 
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