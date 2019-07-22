Huawei Mate 30 Pro попал на «живое

Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в октябре Huawei представит новые флагманские смартфоны линейки Mate 30. Вчера в Сети раскрыли дизайн младшей модели Mate 30 Lite , а сегодня появились «живые» фото топового Mate 30 Pro. Кадрами поделился известный инсайдер Ice universe.





На фото Mate 30 Pro заключен в серый защитный чехол. Возможно, это не финальная версия устройства, а прототип. Впрочем, даже он дает понять, что от системы 3D-распознавания лиц в смартфоне решили не отказываться. В верхней части экрана хорошо видна «монобровь», включающая необходимые для этого датчики.





Кроме того, боковые грани экрана Mate 30 Pro достаточно сильно скруглены. Ice universe даже сравнивает их с теми, что несколько лет назад были в Samsung Galaxy Note 7.





Кроме того, Mate 30 Pro оснастят портом USB-C и выделенным мультимедийным динамиком. В прошлогоднем Huawei Mate 20 Pro спикер встроили прямо в порт для зарядки. На фото также заметен слот для SIM-карт. В PhoneArena предполагают , что Mate 30 Pro также будет поддерживать карты памяти формата nanoSD.

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