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БАТЭ усилился вратарем сборной Беларуси
Источник материала: Tut.by
Вратарь сборной Беларуси Сергей Черник возвращается в борисовский БАТЭ. Об этом
Сергей Черник ранее выступал за «Неман» и БАТЭ, а в 2016 году решил попробовать свои силы в чемпионате Франции, заключив контракт с клубом «Нанси». Год назад команда вылетела из Лиги 1, а в прошлом сезоне была на грани того, чтобы оказаться в третьем по силе дивизионе.
За три года Черник провел в чемпионатах Франции 33 матча, пропустив 41 гол.
В составе сборной Беларуси 31-летний голкипер выходил на поле 18 раз.
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Вратарь сборной Беларуси Сергей Черник возвращается в борисовский БАТЭ. Об этом сообщает «Наша Нива».
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