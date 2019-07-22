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БАТЭ усилился вратарем сборной Беларуси

23.07.2019 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вратарь сборной Беларуси Сергей Черник возвращается в борисовский БАТЭ. Об этом сообщает «Наша Нива».


Фото: Reuters

Сергей Черник ранее выступал за «Неман» и БАТЭ, а в 2016 году решил попробовать свои силы в чемпионате Франции, заключив контракт с клубом «Нанси». Год назад команда вылетела из Лиги 1, а в прошлом сезоне была на грани того, чтобы оказаться в третьем по силе дивизионе.

За три года Черник провел в чемпионатах Франции 33 матча, пропустив 41 гол.

В составе сборной Беларуси 31-летний голкипер выходил на поле 18 раз.

 
 
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Вратарь сборной Беларуси Сергей Черник возвращается в борисовский БАТЭ. Об этом сообщает «Наша Нива».
 
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