БАТЭ усилился вратарем сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Вратарь сборной Беларуси Сергей Черник возвращается в борисовский БАТЭ. Об этом сообщает «Наша Нива».



Фото: Reuters

Сергей Черник ранее выступал за «Неман» и БАТЭ, а в 2016 году решил попробовать свои силы в чемпионате Франции, заключив контракт с клубом «Нанси». Год назад команда вылетела из Лиги 1, а в прошлом сезоне была на грани того, чтобы оказаться в третьем по силе дивизионе.

За три года Черник провел в чемпионатах Франции 33 матча, пропустив 41 гол.

В составе сборной Беларуси 31-летний голкипер выходил на поле 18 раз.