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Провести уборочную кампанию в условиях повышенной безопасности

23.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Одним из важнейших направлений в деле обеспечения сохранности нового урожая было и остается неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.

Ведь при возникновении пожара огонь уничтожает за короткое время то, что трудом людей накапливалось месяцами, годами. Поэтому строгое соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки урожая – это не только требования противопожарных норм, но и веление самой жизни.

О том, что необходимо знать, и что нужно делать, чтобы не допускать пожаров в период уборки урожая, на рабочем совещании работников ОАО «Крутогорье-Петковичи» рассказал начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско.

– Особое внимание в противопожарном отношении необходимо уделить подготовке техники занятой на уборке урожая, так как именно при небрежном отношении к данному мероприятию, и возникают пожары на полях, зерноуборочной и другой техники, – со вступительного слова начал беседу спасатель.

– Тракторы, комбайны, косилки, автомобили могут быть допущены к работе по уборке урожая только после тщательной регулировки системы питания, зажигания и смазки. В обязательном порядке все уборочные агрегаты должны быть обеспечены средствами пожаротушения, а выпускные трубы двигателей – исправными искрогасителями. Это должен знать каждый комбайнер, водитель, тракторист и требовать от инженерного персонала обеспечения своей техники всем необходимым. В тоже время обязательным требованием пожарной безопасности в период уборки является постоянное наличие в местах работы комбайнов пожарной или приспособленной для целей тушения пожаров техники, – акцентировал особое внимание на соблюдение вышеперечисленных требований главный спасатель района.

В заключение своего выступления работникам предприятия напомнили о наиболее распространённых причинах пожаров в период уборки урожая, о запрещении курения во время работ по уборке урожая, о запрещении производства ремонтных и других работ и операций с применением открытого огня, проверены знания по пожарной безопасности и наличие талона с отметкой о прохождении пожарно-технического минимума.





 
 
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Одним из важнейших направлений в деле обеспечения сохранности нового урожая было и остается неукоснительное соблюдение правил пожарной...
 
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