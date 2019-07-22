ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандального китайского пловца снова игнорирует. Теперь британец отказался с ним фотографироваться

23.07.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Британский пловец Дункан Скотт отказался стоять делать совместное фото рядом с китайским пловцом Сунь Яном, которого подозревает в нарушении антидопинговых правил.


Reuters

В заплыве на 200 метров свободным стилем, который проходил в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее, Скотт показал одинаковое время с россиянином Мартином Малютиным. Сунь Ян выиграл второе золото, а серебро досталсь японцу Кацухиро Мацумото. Британец поднялся на подиум во время церемонии, но отказался позировать на совместном снимке. Это вызвало гнев Яна, который, уходя, накричал на Скотта.

Отметим, что и первая церемония награждения Сунь Яна не прошла без скандального инцидента. Тогда австралийский пловец Мак Хортон отказался стоять на подиуме рядом с китайцем.


Reuters

Хортон выразил протест против допуска к стартам китайца, который подозревается в употреблении допинга.

В 2014 году Сунь Ян был уличен в применении стимулятора триметазидин, но получил лишь трехмесячную дисквалификацию, которая истекла к моменту вынесения решения.

На Олимпиаде-2016 француз Камиль Лакур выступил против китайца, заявив, что «он допингист, который писает фиолетовым».

А в прошлом году Сунь Ян разбил кейс допинг-офицера и забрал свою пробу, сказав, что офицер не имеет достаточно прав для проведения забора. Разбирательство в отношении Яна продолжается, но, скорее всего, он будет оправдан, так как проба бралась с нарушением правил.

Хортон отказался подниматься на подиум рядом с Яном, после чего его инстаграм был завален угрозами от китайцев, угрожающих смертью его родственников.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский пловец Дункан Скотт отказался стоять делать совместное фото рядом с китайским пловцом Сунь Яном, которого подозревает в нарушении антидопинговых...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика