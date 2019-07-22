Скандального китайского пловца снова игнорирует. Теперь британец отказался с ним фотографироваться

Источник материала: Tut.by

Британский пловец Дункан Скотт отказался стоять делать совместное фото рядом с китайским пловцом Сунь Яном, которого подозревает в нарушении антидопинговых правил.



Reuters

В заплыве на 200 метров свободным стилем, который проходил в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее, Скотт показал одинаковое время с россиянином Мартином Малютиным. Сунь Ян выиграл второе золото, а серебро досталсь японцу Кацухиро Мацумото. Британец поднялся на подиум во время церемонии, но отказался позировать на совместном снимке. Это вызвало гнев Яна, который, уходя, накричал на Скотта.

Отметим, что и первая церемония награждения Сунь Яна не прошла без скандального инцидента. Тогда австралийский пловец Мак Хортон отказался стоять на подиуме рядом с китайцем.



Reuters

Хортон выразил протест против допуска к стартам китайца, который подозревается в употреблении допинга.

В 2014 году Сунь Ян был уличен в применении стимулятора триметазидин, но получил лишь трехмесячную дисквалификацию, которая истекла к моменту вынесения решения.

На Олимпиаде-2016 француз Камиль Лакур выступил против китайца, заявив, что «он допингист, который писает фиолетовым».

А в прошлом году Сунь Ян разбил кейс допинг-офицера и забрал свою пробу, сказав, что офицер не имеет достаточно прав для проведения забора. Разбирательство в отношении Яна продолжается, но, скорее всего, он будет оправдан, так как проба бралась с нарушением правил.

Хортон отказался подниматься на подиум рядом с Яном, после чего его инстаграм был завален угрозами от китайцев, угрожающих смертью его родственников.