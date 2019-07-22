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Ким Чен Ын осмотрел новейшую северокорейскую подлодку
Источник материала: Tut.by
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, предположительно способную нести межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом
По информации агентства, новая субмарина предназначена для выполнения боевых задач в Восточном (Японском) море. На сайте появилось три фотографии Ким Чен Ына, на которых также видна часть подлодки.
New York Times
Американцы знают, что новая лодка строится на военно-морской базе Синпо на восточном побережье КНДР. Также, по имеющимся сведениям, корейцы успели испытать по крайней мере одну баллистическую ракету морского базирования Pukguksong-1, возможна разработка и более мощных систем.
Также New York Times обращает внимание, что новость о субмарине появилась именно в тот день, когда советник Трампа по национальной безопасности совершает визит в Сеул, чтобы обсудить вопросы, связанные в том числе с Северной Кореей.
Американская сторона считает, что наметившееся потепление в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном находится под серьезной угрозой перед лицом вероятности появления у КНДР подводной лодки с ядерными ракетами.
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В США считают, что она может нести ядерные ракеты.
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