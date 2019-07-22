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Ким Чен Ын осмотрел новейшую северокорейскую подлодку

23.07.2019 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, предположительно способную нести межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщает Korean Centre News Agency.


Фото: Korean Centre News Agency

По информации агентства, новая субмарина предназначена для выполнения боевых задач в Восточном (Японском) море. На сайте появилось три фотографии Ким Чен Ына, на которых также видна часть подлодки.

New York Times пишет, что шаг Пхеньяна можно расценивать как провокационный, чтобы заставить США возобновить диалог с КНДР. Дело в том, что программа создания баллистических ракет, которые могут размещаться на субмаринах, является на сегодняшний день одной из самых серьезных угроз для США со стороны Северной Кореи.


Фото: Korean Centre News Agency

Американцы знают, что новая лодка строится на военно-морской базе Синпо на восточном побережье КНДР. Также, по имеющимся сведениям, корейцы успели испытать по крайней мере одну баллистическую ракету морского базирования Pukguksong-1, возможна разработка и более мощных систем.

Также New York Times обращает внимание, что новость о субмарине появилась именно в тот день, когда советник Трампа по национальной безопасности совершает визит в Сеул, чтобы обсудить вопросы, связанные в том числе с Северной Кореей.


Фото: Korean Centre News Agency

Американская сторона считает, что наметившееся потепление в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном находится под серьезной угрозой перед лицом вероятности появления у КНДР подводной лодки с ядерными ракетами.

 
Теги: Новости
 
 
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В США считают, что она может нести ядерные ракеты.
 
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