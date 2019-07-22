Ким Чен Ын осмотрел новейшую северокорейскую подлодку

Источник материала: Tut.by

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, предположительно способную нести межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщает Korean Centre News Agency.



Фото: Korean Centre News Agency

По информации агентства, новая субмарина предназначена для выполнения боевых задач в Восточном (Японском) море. На сайте появилось три фотографии Ким Чен Ына, на которых также видна часть подлодки.

New York Times пишет , что шаг Пхеньяна можно расценивать как провокационный, чтобы заставить США возобновить диалог с КНДР. Дело в том, что программа создания баллистических ракет, которые могут размещаться на субмаринах, является на сегодняшний день одной из самых серьезных угроз для США со стороны Северной Кореи.



Фото: Korean Centre News Agency

Американцы знают, что новая лодка строится на военно-морской базе Синпо на восточном побережье КНДР. Также, по имеющимся сведениям, корейцы успели испытать по крайней мере одну баллистическую ракету морского базирования Pukguksong-1, возможна разработка и более мощных систем.

Также New York Times обращает внимание, что новость о субмарине появилась именно в тот день, когда советник Трампа по национальной безопасности совершает визит в Сеул, чтобы обсудить вопросы, связанные в том числе с Северной Кореей.



Фото: Korean Centre News Agency

Американская сторона считает, что наметившееся потепление в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном находится под серьезной угрозой перед лицом вероятности появления у КНДР подводной лодки с ядерными ракетами.