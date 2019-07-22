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Атомный авианосец обойдется России в 8 миллиардов долларов

23.07.2019 16:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» оценивается в 500 миллиардов российских рублей (восемь миллиардов долларов), заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Об этом пишет Lenta.ru


На сегодняшний день единственным крупным авианесущим кораблем России является неатомный ТАВКР «Адмирал Кузнецов». фото: wikipedia.org

«Для Минобороны в нынешних условиях это явно неподъемная сумма», — уверен эксперт. По его данным, другой проект, предполагающий создание авианосца-полукатамарана с водоизмещением 44 тысячи тонн, оценивается в 3−4 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что создание концепции тяжелого атомного авианосца типа «Шторм» потребовало около 300 миллионов рублей. В июле глава «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В июне 2017 года на воду был спущен атомный авианосец Gerald R. Ford Военно-морских сил (ВМС) США. Корабль стоимостью 13 миллиардов долларов считается самым дорогим в мире.

Длина авианосца — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Предполагаемый срок службы — не менее 50 лет. На корабле предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов.

Над концепцией атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» работает «Невское проектно-конструкторское бюро». Корабль отличает водоизмещение 80−90 тысяч тонн, две электромагнитные катапульты. Авианосец должен вмещать до 60 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Предусмотрено размещение на палубе корабля до 10 беспилотников.

В настоящее время Россия располагает единственным действующим авианосцем «Адмирал Кузнецов», построенным в СССР, но находящимся на ремонте.

 
 
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Конструкторы обещают, что будущий корабль будет самым крупным в истории российского флота.
 
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