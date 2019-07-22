В Англии сдают в аренду летнюю резиденцию Черчилля. Цена - почти 12 тысяч долларов в месяц

Источник материала: Tut.by

Летняя резиденция бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в английском графстве Суррей сдается в аренду за 9,5 тысяч фунтов или почти 12 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщает американское издание Mansion Global.



Фото: Hamptons International

Черчилль отдыхал в этом поместье летом со своей женой Клементиной. Здесь сохранились четыре картины, написанные политиком. На них изображены местные пейзажи, следует из публикации.



Фото: Hamptons International

Особняк ХVI века был реконструирован в 1890 году по проекту знаменитого британского архитектора сэра Эдвина Лютенса. В 2018 году здесь был сделан косметический ремонт. Кто владеет зданием сегодня — неизвестно.

В доме шесть спален, две ванные комнаты, гостиная, столовая, кухня, винный прогреб и мастерская. На территории есть гараж на две машины, теннисный корт и конюшня, поясняет издание.



Фото: Hamptons International

В Лондоне ранее были выставлены на продажу апартаменты, в которых жил и работал Черчилль. Сообщалось, что квартира с 12 спальнями и шестиметровыми потолками расположена в Арке Адмиралтейства. В конце 2018 года на аукцион было выставлено поместье в Италии, в котором любил отдыхать британский политик.