Сегодня стали известны дата и место проведения финала Кубка Гродненской области по футболу.
Впервые в истории сразу две волковысские дружины сразятся за трофей. Это команды
Напомним, что на пути к финалу смновцы в полуфинальном матче на выезде
А спартанцы включились в борьбу за Кубок с четвертьфинальной стадии,
Затем в полуфинале «салатовые» также дома со счетом 4:1
Итак, финал пройдет в День строителя 10 августа на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» гп. Красносельский.
С самого начала рассматривались две площадки для проведения финала – стадион ЦСК «Неман» и стадион в Красносельском. И чаша весов склонилась все же в пользу интересов болельщиков. Ведь не секрет, что не многие смогли бы доехать до Гродно и воочию поддержать свою команду. Да, многие из футболистов мечтают сыграть на главном поле Принеманья, но, увы, иногда обстоятельства выше.
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