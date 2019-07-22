Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня стали известны дата и место проведения финала Кубка Гродненской области по футболу.

Впервые в истории сразу две волковысские дружины сразятся за трофей. Это команды «Смена» и «Спарта» .

Напомним, что на пути к финалу смновцы в полуфинальном матче на выезде одолели сморгонскую «Вилию» 1:4.

А спартанцы включились в борьбу за Кубок с четвертьфинальной стадии, победив на домашнем поле ОАО «Красносельскстройматериалы» гп. Красносельский команду «Щучина» 4:2.

Затем в полуфинале «салатовые» также дома со счетом 4:1 выиграли грозного соперника команду гродненского «ЖКХ».

Итак, финал пройдет в День строителя 10 августа на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» гп. Красносельский.

С самого начала рассматривались две площадки для проведения финала – стадион ЦСК «Неман» и стадион в Красносельском. И чаша весов склонилась все же в пользу интересов болельщиков. Ведь не секрет, что не многие смогли бы доехать до Гродно и воочию поддержать свою команду. Да, многие из футболистов мечтают сыграть на главном поле Принеманья, но, увы, иногда обстоятельства выше.

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