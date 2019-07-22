ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я тоже был казахом с понтами». Банкир - про свою европеизацию в Беларуси

23.07.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2017 году казах Асхат Адылбеков откликнулся на предложение о работе белорусского банка с казахстанским капиталом и переехал в Минск вместе с женой и двумя сыновьями. Два года в Беларуси круто изменили жизнь банкира. В интервью SPORT.TUT.BY Асхат рассказал о своей европеизации, казахских понтах, борьбе с лишним весом, успехах в триатлоне и привязанности к клубу «Тристайл».


«Казахи могут купить дорогую машину в кредит. Главное — понты!»

Когда Асхат Адылбеков приехал в Минск, он весил примерно 107 кг, хотя сам — из спортсменов. Занимался вольной борьбой, но из-за травмы плеча одиннадцатиклассником забросил спорт и сконцентрировался на учебе, а потом и карьере.

— К избыточному весу пришел потому, что в Казахстане ненормированный график, — уверен Асхат. — Там никто и никогда не уходит с работы ровно в 18.00. Люди задерживаются до 20.00 или 20.30, пока руководитель не покинет рабочее место. Обратное — не по понятиям. Вечером ты попадаешь в пробку, а в Алматы, где я жил, пробки меньше, чем в Москве, но больше, чем в Минске. Домой приезжаешь к 22.00, плотно ужинаешь. Казахская кухня очень калорийная, почти в каждое блюдо добавляют баранину, говядину или конину.

В Беларуси, оказалось, ты свободен по умолчанию, как только завершается рабочий день. Стал ходить в плавательный бассейн, бегать возле дома и кататься на велосипеде. В общем, делал всё, чтобы избавиться от лишних килограммов. Вскоре наткнулся на объявление о наборе в клуб «Тристайл». Подумал, а почему бы не пойти? Так и перешел к спортивному режиму, научился планировать время. Стараюсь ложиться спать не позже 22.30, чтобы проснуться в 5.45, а к 7.00 утра быть либо в бассейне, либо на беговой трассе, либо на веломаршруте. По вечерам я дома — семья довольна, ведь раньше дети росли, а я не видел!


Асхат Адылбеков до переезда в Беларусь (107 кг) и после (73 кг). Коллаж из снимков Асхата Адылбекова (слева) и TUT.BY

Занятия триатлоном вместе с другими спортсменами-любителями позволили Асхату довести вес до 73 кг при росте 172 см. Впрочем, это не единственное позитивное изменение, случившееся в жизни банкира после переезда в Беларусь.

Про казахов говорят, что они любят понтоваться. Эту национальную особенность нередко высмеивают сами же жители Казахстана, например, в КВН.

Случай в аптеке (миниатюра команды КВН «Камызяки» на Летнем кубке КВН 2017 года в Астане)

— Здравствуйте! У вас парацетамол есть?
— Есть.
— А его в Дубае можно пить?
— Не знаю, я его вообще в Монте-Карло пила.
— Да не, я просто завтра туда бизнес-классом полечу. Меня Нурсултан Абишевич попросил там поработать немного…
— Ой, нас всех в Казахстане Нурсултан Абишевич попросил поработать!
— Ладно! Хватит болтать. Дайте мне самый дорогой парацетамол. И вот еще что: сдачи не надо!
— Ой, денег тогда тоже не надо!

— Казах без понтов — беспонтовый казах, говорят у нас, — объясняет Асхат. —  Если кто-то купил Mercedes, то все в окружении этого человека полагают, что должны купить Mercedes. А если ты продолжаешь ездить на условном Citroen, то ты не соответствуешь уровню окружения.

Находясь в Казахстане, я тоже был казахом с понтами. Жизнь в Беларуси и мышление белорусов выглядят по-европейски, так что здесь я европеизировался. Понял, что главное — это твой комфорт. Не нужно выпендриваться и делать что-то напоказ. Лучше вкладывать деньги и приумножать накопления. У небольшой недорогой машины тоже есть преимущества. Например, она меньше «кушает» и не занимает много места на парковке. В Казахстане же, пожалуй, самое большое скопление джипов на душу населения. Казахи могут купить дорогую машину в кредит, то есть не по средствам. И то, что она в кредите и что ее дорого обслуживать, — вторично для казахов. Главное — понты!

— Вероятно, банки делают хорошую кассу на понтах казахов.

— Да, но за счет понтов также формируется портфель проблемных кредитов. Я как раз занимаюсь коллекторской деятельностью, взысканием. Если клиента можно оздоровить, реструктуризировать, то я всегда выступаю за этот вариант. Если же клиент избегает контактов, игнорирует тебя, тогда приходится идти по жесткому сценарию. Думаю, что проблемный портфель в Казахстане в пропорциональном выражении намного больше, чем в Беларуси.


— Мое представление о Беларуси было как об одной из стран постсоветского пространства, — продолжает Асхат — Сколько раз я ездил в Москву, и отношение к азиатам там отвратительное. Может, это просто мой неудачный опыт, и тем не менее: люди злые, сигналят. Белорусы проявляют уважение друг к другу. Теперь я склоняюсь к тому, что Беларусь — больше Европа (а я объездил всю Европу), чем «совок».

Экономика? В Беларуси и Казахстане плюс-минус одинаковые средние зарплаты. Единственный минус в экономике Беларуси, на мой взгляд, это большой госсектор. В Казахстане давно это прошли. Многие государственные предприятия были приватизированы и в частных руках показывают более высокие темпы роста, чем ранее.

«Для успешного выступления я бы точно не стал резать барана. Это too much!»

В начале июля Асхат Адылбеков вместе с одноклубниками из клуба «Тристайл» съездил в Нур-Султан, где соревновался на «половинке» гонки Ironman и показал свой максимум — вышел из пяти часов, улучшив прошлогодний результат более чем на полчаса.

Полная дистанция Ironman — это плавание на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и забег на 42,195 км.

— В плавании, которое у меня «хромает», напетлял и проплыл на 350 м больше дистанции, — сетует Асхат. — В нем проиграл ребятам из нашего клуба 7 минут, но после велоэтапа догнал. Примерно на 16 минут быстрее преодолел велоэтап, чем год назад, и около 10 минут скинул на беге. А ведь погодные условия были тяжелыми — +35°C. В какой-то момент хотелось остановиться и заплакать. Продолжал бежать только за счет морально-волевых качеств.

Гала-ужин после гонки в Нур-Султане вышел очень богатым. Столы ломились под тяжестью наших национальных блюд. Мне не хватает их в Минске. Брат раз в месяц передает конину, и тогда в нашей семье праздник — готовим бешбармак.


Асхат Адылбеков до переезда в Беларусь. Фото из личного архива Асхата Адылбекова

В разговоре Асхат несколько раз назвал Нур-Султан по-старому — Астаной. Напомним, что после отставки 19 марта первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева его преемник Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны в Нур-Султан, что и было сделано в течение нескольких дней.

Мы поинтересовались у Асхата, какие вопросы он получал от белорусов на фоне изменений в Казахстане. Кроме того, что столица была переименована, а Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана и может занимать этот пост пожизненно.

— Белорусы были в шоке, что так можно и что при живущем ныне президенте сменили название города, — ответил Адылбеков. — В Казахстане такое бывает, когда все меняется в одночасье (щелкает пальцами). Сложно было донести эту мысль до белорусов с учетом разного менталитета народов. Честно говоря, не хочу комментировать политические вопросы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шокирует и то, что в казахстанском спорте режут на удачу баранов. В хоккейном клубе «Барыс» перед первым матчем на новом стадионе в 2015 году окропили кровью барана ледовую коробку и раздевалку. В декабре 2017-го там же, в «Барыс-Арене», представители духовенства принесли в жертву барана, чтобы прервать череду поражений. Футбольный «Шахтер» из Караганды в 2013-м, когда выбил БАТЭ из квалификации Лиги чемпионов, зарезал барана перед домашней встречей с «Селтиком».

— Я тоже резал барана, но не на удачу, — признается Асхат. — Жертву приносят, чтобы пережить горестные события. Для успешного выступления где-либо я бы точно не стал резать барана. Это too much (англ. это слишком. — Прим. ред.)!

«Когда буду уезжать из Беларуси, расставание с ребятами из нашего клуба будет самым большим испытанием для меня»

21 июля Асхат Адылбеков прошел в Минске одну восьмую от полного Ironman за 1 час 16 минут 24 секунды, показав 26-й результат среди 253 участников и 6-е время в возрастной категории от 35 до 44 лет. В этой группе спортсменов Адылбеков проплыл 9-м, а после велоэтапа вышел на 6-е место, которое удержал во время бега.

Ради гонки триатлетов в Минске перекрывали проспект Победителей. Адылбеков считает это небольшими неудобствами, хотя впечатления об ограничении движения автотранспорта в период проведения в Минске II Европейских игр все еще свежи.

— Критикуют только те люди, которые все на свете критикуют, — говорит Асхат. — В Европе радуются большим спортивным праздникам сродни «Тур де Франс», ждут их на протяжении года. Улицы заполнены людьми, чтобы понаблюдать за гонкой. Хотелось бы иметь большую поддержку от любителей спорта и государства. Причем в случае государства речь не о финансировании — инвесторы найдутся, а о решении оргвопросов.

В Казахстане сильная федерация триатлона. Председателем является глава КНБ, а это как у вас КГБ. Соревнования проводятся при поддержке самой крупной в стране частной строительной компании. Ее владелец проходил полный Ironman в Каилуа-Кона (город на Гавайях, где ежегодно проводятся чемпионаты мира по триатлону. — Прим. ред.). Он «вливает» много денег в триатлон: построил Триатлон-парк в Нур-Султане, рядом строит крытый центр. В Беларуси таких объектов нет, да и вообще они мало где в мире есть.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тягаться с Минским полумарафоном в массовости триатлону сложно, так как бег — демократичный вид спорта, а в триатлоне спортсменам приходится значительно тратиться на экипировку и тренировки.

— Бэушный велосипед для гонки обойдется от тысячи долларов, — рассказывает о ценах банкир. — К нему нужны хорошие колеса — от пятисот долларов. А еще форма (летняя и зимняя), велотуфли, шлем, очки, гидрокостюм и аксессуары для плавания, кроссовки для бега по пересеченной местности, асфальту и соревновательные. Собирая полный комплект для триатлона, можно уложиться в сумму до пяти тысяч долларов. Еще нужно платить за тренировки, аренду бассейна и так далее.

Понятно, что с марафонским бегом, где может быть задействовано одновременно 100 тысяч человек, ничто не сравнится. В триатлоне же, в котором занято много состоятельных людей, нет ничего круче Ironman. Думаю, у Минска есть шансы аккредитоваться для проведения гонок этого класса.

Сравнивать их с Европейскими играми трудно, ведь в Минске прошли пока только вторые такие игры. У них нет высокого статуса, тогда как Ironman — брендовая гонка. В 2020 году в Нур-Султане впервые пройдет полный Ironman, и уже после поездки туда в этому году ребята-бизнесмены из нашего клуба «Тристайл» воодушевились, у них появились идеи по бизнесу. Так и получается, что через Ironman люди приходят к мысли масштабировать бизнес и находят партнеров.


В 2018-м у Асхата истек контракт с белорусским банком и он мог бы вернуться на родину, но Адылбеков продлил соглашение.

— Я реально хотел остаться, и всё из-за нашей триатлонной тусовки в «Тристайле». Нравятся отношения в команде, я прям кайфую! Наш тренер Дмитрий Толкачев не надзирает за нами, а переносит все те же нагрузки, что и мы. Это мотивирует! Мало кто из тренеров бегает со спортсменами, а он — фанат. Притом что домой, в Казахстан, где живут родные и близкие, меня тоже тянет. Там дети учились на казахском языке, а здесь — уже третий год на русском и белорусском языках. Решение приходилось принимать с оглядкой на это обстоятельство. Пока мы в Беларуси, а дальше — жизнь покажет. Знаю точно, что когда буду уезжать, расставание с ребятами из нашего клуба будет самым большим испытанием для меня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году казах Асхат Адылбеков откликнулся на предложение о работе белорусского банка с казахстанским капиталом и переехал в Минск вместе с женой и двумя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокурор требует с безработного $1,5 тысячи. За что?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика