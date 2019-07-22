Деньги почти бесплатно: как пользоваться кредиткой и не переплачивать

Источник материала: Myfin



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Лайфхак первый. Используйте кредитку как карту рассрочки

Принцип действия кредитной карты известен: на счету находится определенная сумма денег (в нашем случае это может быть до 14,9 тысяч рублей). Когда вам нужно что-то купить, вы рассчитываетесь картой и затем частями возвращаете долг банку уже с процентами. Естественно, насчитывать их будут только на ту сумму, которую вы потратили.

Вернули деньги – можете пользоваться ими снова. Сейчас ставка по кредитной карте Приорбанка для ежедневных покупок невысока – 14,5% годовых.

Но есть способ платить меньше: делать покупки в магазинах-партнерах банка в рассрочку на срок до 12 месяцев. В этом случае вы заплатите банку символические 0,01% годовых. Список «дружественных» магазинов постоянно пополняется, так что отправляясь на шопинг, стоит заглянуть на сайт банка.