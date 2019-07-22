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Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена 15 млн. долларов

23.07.2019 16:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена 15 млн. долларов
Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена – 15 млн. долларов

Строительство обошлось почти в 15,05 млн. долларов, которые выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи КНР. Подрядчиком выступает 25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – государственный Банк Дабрабыт.

Возводят дом ударными, по белорусским меркам, темпами: первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается работа над фасадами и внутренней отделкой. Как заверяют строители, еще летом дом с уникальной системой отопления будет готов к заселению.

 
 
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В индустриальном парке Великий камень в августе откроют первый жилой дом на геотермальных источниках энергии. Здание с собственными подземными скважинами строят...
 
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