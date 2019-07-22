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Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена 15 млн. долларов
Источник материала: Myfin
Строительство обошлось почти в 15,05 млн. долларов, которые выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи КНР. Подрядчиком выступает 25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – государственный Банк Дабрабыт.
Возводят дом ударными, по белорусским меркам, темпами: первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается работа над фасадами и внутренней отделкой. Как заверяют строители, еще летом дом с уникальной системой отопления будет готов к заселению.
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В индустриальном парке Великий камень в августе откроют первый жилой дом на геотермальных источниках энергии. Здание с собственными подземными скважинами строят...
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