Источник материала: Myfin



Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена – 15 млн. долларов

Строительство обошлось почти в 15,05 млн. долларов, которые выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи КНР. Подрядчиком выступает 25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – государственный Банк Дабрабыт.

Возводят дом ударными, по белорусским меркам, темпами: первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается работа над фасадами и внутренней отделкой. Как заверяют строители, еще летом дом с уникальной системой отопления будет готов к заселению.