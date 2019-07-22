В области убрано 18% площадей (намолочено 308 327 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 34 ц с га.

По общему намолоту лидируют:

         Несвижский (39 684 тонны), Слуцкий (36 402 тонны), Клецкий (27 076 тонн), Копыльский (26 557 тонн), Любанский (23 893 тонны) районы.

По урожайности лидируют:

         Несвижский (60,0 ц с га), Клецкий (49,0 ц с га), Дзержинский (46,0 ц с га), Молодечненский (42,0 ц с га), Смолевичский (38,0 ц с га).

По урожайности среди хозяйств:

  1. ОАО «Гастелловское» Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (84,3 ц с га);
  2. ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (80,7 ц с га);
  3. СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (78,4 ц с га);
  4. ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,3 ц с га);
  5. ОАО «Кухчицы» Клецкого района – Здрок Сергей Павлович (65,0 ц с га).

Лучшие комбайновые экипажи:

  1. Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
    (ОАО «Кухчицы», Клецкого района) – намолочено 1 445 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
  2. Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич
    (КСУП «Племенной завод Красная Звезда», Клецкого района) ­­– намолочено 1 428 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
  3. Клеванович Александр Алексеевич, Саванович Дмитрий Владимирович (ОАО «Агрофирма Лучники», Слуцкий район) – намолочено 1 318 тонн; марка комбайна – Lexion -550;
  4. Шутило Павел Михайлович, Шкутько Александр Сергеевич
    (ОАО «Кухчицы», Клецкого района) ­­– намолочено 1 233 тонны; марка комбайна – GS-12;
  5. Лучик Иван Валерьевич, Гуринович Сергей Иванович (Филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Слуцкий район) ­– намолочено 1 202 тонны; марка комбайна – Lexion 580.

Лучшие водители:

  1. Литошко Сергей Александрович (ОАО «Заболотский», Любанского района) – 1 760 тонн; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  2. Хролович Алексей Владимирович (ОАО «Горняк», Солигорского района) – 1 550 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20;
  3. Тябус Александр Николаевич (ОАО «Заболотский», Любанского района) – 1 473 тонны; марка автомобиля – МАЗ 650118;
  4. Наркевич Александр Александрович (Филиал «Правда-Агро» ОАО, Дзержинского района) – 1 449 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3522;
  5. Пальчик Дмитрий Михайлович (Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Слуцкого района) – 1 422 тоны; марка автомобиля – МАЗ 555 142.

Сушильные агрегаты:

  1. Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО «Кухчицы», Клецкого района) – высушено 4 312 тонн;
  2. Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО «Новая жизнь», Несвижского района) – высушено 3 569 тонн;
  3. Яковец Сергей Викторович, Реут Николай Николаевич (СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижского района) – 3 235 тонн;
  4. Яцкевич Иван Михайлович (ОАО «Городея», Несвижского района) –
    3 175 тонн;
  5. Кишко Владимир Владимирович, Алисевич Николай Владимирович, Корончик Юрий Константинович, Куколев Анатолий Петрович
    (КСУП «Племенной завод Красная Звезда», Клецкого района) – высушено 3 092 тонны.