Источник материала: Интерфакс

Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" в 2019 году прогнозируется на уровне 483 млн тонн, сообщил вице-президент компании Сергей Андронов в интервью "Российской газете".

"Поставка на внутренний рынок сохранится на уровне прошлого года и составит около 250 миллионов тонн", - добавил он.

Таким образом, поставка нефти на экспорт в 2019 году составит 233 млн т. Между тем, в начале года озвучивались другие цифры: поставка в систему: 483,5 млн т, на экспорт - 228 млн т, на НПЗ России - 254,5 млн т. Таким образом, при сохранении общего объема поставок нефти в систему, увеличен план экспорта нефти в 2019 году на 4,7 млн т, или на 2,1% по сравнению с ранее озвученными цифрами.

Андронов сказал также, что "по итогам нынешнего года мы ожидаем незначительное уменьшение экспорта в направлении потребителей, получающих нефть по "Дружбе".

"По итогам 6 месяцев этого года на НПЗ Беларуси было поставлено 8,2 миллиона тонн нефти. При этом общий объем для поставки на НПЗ Беларуси составит 18 миллионов тонн, как и предусмотрено бизнес-планом компании на 2019 год", - добавил он.