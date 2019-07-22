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Россельхознадзор отменяет запрет на поставки в РФ белорусских яблок

23.07.2019 16:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок белорусского происхождения, сообщила служба.

Поставки возможны под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Беларуси.

Решение о снятии ограничений было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в Беларусь. Визит проходил с 15 по 20 июля, за это время специалисты российской службы оценили производственные мощности белорусских предприятий, занимающихся выращиванием яблок.

Всего Россельхознадзор проверил 51 предприятие, получил информацию о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Также специалистам службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в Беларуси в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключал, что под видом белорусской в РФ поставлялась продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов, предупреждала служба. Кроме того, Россельхознадзор обращался в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться в "серых" схемах поставок в РФ продукции растениеводства из Беларуси.

Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС.

 
 
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Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок белорусского происхождения, сообщила служба. Поставки возможны под гарантии ГУ...
 
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