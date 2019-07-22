Минфин завершил размещение выпуска гособлигаций №262 на 100 млн евро

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси успешно доразместило оставшуюся часть выпуска гособлигаций №262 на 48,5 млн евро. Общая сумма выпуска составляет 100 млн евро.

"Министерство финансов информирует, что по итогам торгов, состоявшихся в системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 22 июля 2019 г., государственные облигации, номинированные в иностранной валюте, выпуска №262 размещены в полном объеме", - сказано в сообщении Минфина.

Как сообщалось, 17 июля Минфин разместил в ходе биржевого аукциона процентные гособлигации на 51,5 млн евро из выпуска №262 на 100 млн евро.

Ставка дохода по облигациям в ходе аукциона была установлена на уровне 3,79% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 2407 дней, дата погашения облигаций - 16 февраля 2026 года.

Планировалось, что доразмещение выпуска №262 продлится до 20 декабря 2019 года.

Ранее также сообщалось, что Минфин пересмотрел планы выхода на внутренний рынок с облигациями, номинированными в иностранной валюте. По данным ведомства, в первом полугодии были размещены госбумаги на $500 млн при утвержденном законом о бюджете планом $370 млн.