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Марш-бросок: в ракетных войсках Беларуси началась проверка боеготовности

23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ракетных войсках Беларуси началась проверка боеготовности. В маневрах участвуют две бригады – ракетная и реактивной артиллерии. Генштаб поставил перед военными непростую задачу: совершить 400-километровый бросок в назначенный полигон и выполнить там боевой приказ. 

«В ходе выполнения данных задач стоит цель провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам, а также по подготовке данных для стрельбы. Это мероприятие является плановым. Оно проводится в рамках подготовки Вооруженных сил с 23 по 26 июля», – сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.



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В маневрах участвуют две бригады – ракетная и реактивной артиллерии.
 
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