Марш-бросок: в ракетных войсках Беларуси началась проверка боеготовности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ракетных войсках Беларуси началась проверка боеготовности. В маневрах участвуют две бригады – ракетная и реактивной артиллерии. Генштаб поставил перед военными непростую задачу: совершить 400-километровый бросок в назначенный полигон и выполнить там боевой приказ.

«В ходе выполнения данных задач стоит цель провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам, а также по подготовке данных для стрельбы. Это мероприятие является плановым. Оно проводится в рамках подготовки Вооруженных сил с 23 по 26 июля», – сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.