|
Марш-бросок: в ракетных войсках Беларуси началась проверка боеготовности
23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ракетных войсках Беларуси началась проверка боеготовности. В маневрах участвуют две бригады – ракетная и реактивной артиллерии. Генштаб поставил перед военными непростую задачу: совершить 400-километровый бросок в назначенный полигон и выполнить там боевой приказ.
«В ходе выполнения данных задач стоит цель провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам, а также по подготовке данных для стрельбы. Это мероприятие является плановым. Оно проводится в рамках подготовки Вооруженных сил с 23 по 26 июля», – сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В маневрах участвуют две бригады – ракетная и реактивной артиллерии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)