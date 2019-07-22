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Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. обнаружили археологи БГУ под Солигорском

23.07.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. обнаружили археологи БГУ под Солигорском
БЕЛТА

Они подтверждают гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Археологи обнаружили элементы костюма и украшения конца II–IV вв. н.э., в том числе с выемчатыми эмалями, серебряный денарий римского императора Луция Вера, отчеканенным в 166 году, керамические и глиняные изделия. "Научная работа в этой местности ведется второй год и посвящена проблематике этногенеза славян. Найденные артефакты дополняют количество аргументов, подтверждающих гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья", - отметили в пресс-службе. Здесь напомнили, что селище древних славян в Ясковичах было открыто учеными в прошлом году. Тогда археологи нашли во время раскопок коллекцию деталей костюма и украшений, серебряную монету римского императора Коммода и др.

В этом году исследования проводились под руководством сотрудников кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Вадима Белевца и Владимира Гриба, доцента кафедры истории России Виктора Кохновича и заведующего учебной лабораторией музейного дела Виталия Сидоровича.

"Современные славянские народы - последний суперэтнос Европы, происхождение которого остается неизученным. По общепризнанному мнению ученых, наиболее ранней археологической культурой является пражская, принадлежавшая историческим славянам V–VII веков. Самые древние ее памятники открыты на юге Беларуси и в прилегающих регионах Украины - на северо-западе Киевской и Житомирской областей", - рассказали в пресс-службе Белгосуниверситета.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Археологи Белорусского государственного университета во время летней практики первокурсников и магистрантов исторического факультета у деревни Ясковичи...
 
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