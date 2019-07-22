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Австралиец вез 273 кг метамфетамина и задел полицейское авто. Теперь мужчина может сесть на 20 лет
Источник материала: Tut.by
В Сиднее камера наблюдения сняла, как фургон на высокой скорости проезжает по улице и задевает полицейское авто на парковке. Патрульная машина получила повреждения, и владельца фургона начали искать. Нашли его всего за час, и, как оказалось, водитель был виновен не только в опасном вождении. В фургоне полицейских ждал сюрприз — огромная партия метамфетамина на 140 миллионов долларов.
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В фургоне полицейских ждал сюрприз.
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