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Австралиец вез 273 кг метамфетамина и задел полицейское авто. Теперь мужчина может сесть на 20 лет

23.07.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сиднее камера наблюдения сняла, как фургон на высокой скорости проезжает по улице и задевает полицейское авто на парковке. Патрульная машина получила повреждения, и владельца фургона начали искать. Нашли его всего за час, и, как оказалось, водитель был виновен не только в опасном вождении. В фургоне полицейских ждал сюрприз — огромная партия метамфетамина на 140 миллионов долларов.

 
 
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