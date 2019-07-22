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Арендный дом появится на пересечении улиц Одоевского-Киреенко в Минске

23.07.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Где появится новое арендное жильё, рассказали в программе «Большой город».

Арендный дом появится на пересечении улиц Одоевского-Киреенко в Минске

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
Арендное жильё строится, каждый год в столице возводится минимум один арендный дом. Сейчас на стадии заселения находится арендный дом по ул. П. Мядёлки, 11. Там 63 квартиры ждут своих жильцов. На следующий год также запланировано строительство большого арендного дома на пересечении улиц Одоевского-Киреенко. Там будет порядка 240 квартир.

Арендный дом появится на пересечении улиц Одоевского-Киреенко в Минске

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
В стадии строительства находится ещё один арендный дом в границах улиц Киреенко-Одоевского, ввод в эксплуатацию которого запланирован в первом квартале 2020 года. В стадии проектирования находится ещё один арендный дом. Строительство жилья в котором будет осуществляться за счёт собственных средств предприятий строительного комплекса. 

Люди в материале: Анастасия Попкова, Ирина Гонтарева
 
 
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Где появится новое арендное жильё, рассказали в программе «Большой город».
 
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