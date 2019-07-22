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Арендный дом появится на пересечении улиц Одоевского-Киреенко в Минске
Источник материала: СТВ
Где появится новое арендное жильё, рассказали в программе
Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
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Где появится новое арендное жильё, рассказали в программе «Большой город».
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