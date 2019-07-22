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«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Осенний призыв начнется по старым правилам. Призывать на службу поступивших в магистратуру или в вуз после колледжа пока не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 23 июля журналистам рассказал представитель Генштаба Беларуси Андрей Мурашов.
Он уточнил, что призывную кампанию разделят на две части: сначала по старым правилам, потом – по новым. Дело в том, что так называемый «закон об отсрочках», принятый двумя палатами парламента, еще на подписи у Президента. В документе при этом указано: в силу он вступает спустя 10 дней после опубликования. В то же время призывная кампания стартует 1 августа.
Андрей Мурашов, консультант управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Владимир Макаров, начальник управления информации Минобороны Беларуси:
Призыв-2019 пройдет с августа по конец ноября. Служить пойдут те, кому исполнилось 18 лет и кто не имеет права на отсрочку. Также новый закон установит запрет на госслужбу и работу в силовых ведомствах для тех, кто умышленно уклонился от службы в армии.
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«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам
Новости Беларуси. Осенний призыв начнется по старым правилам. Призывать на службу поступивших в магистратуру или в вуз после колледжа пока не будут, сообщили в...
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