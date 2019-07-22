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«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам

23.07.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Осенний призыв начнется по старым правилам. Призывать на службу поступивших в магистратуру или в вуз после колледжа пока не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 23 июля журналистам рассказал представитель Генштаба Беларуси Андрей Мурашов.

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«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам

«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам

Он уточнил, что призывную кампанию разделят на две части: сначала по старым правилам, потом – по новым. Дело в том, что так называемый «закон об отсрочках», принятый двумя палатами парламента, еще на подписи у Президента. В документе при этом указано: в силу он вступает спустя 10 дней после опубликования. В то же время призывная кампания стартует 1 августа.

«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам

Андрей Мурашов, консультант управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
С момента вступления нового закона в силу все призывные комиссии обязаны будут принимать нормы данного нового закона, в том числе по видам предоставляемых отсрочек.

«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам

Владимир Макаров, начальник управления информации Минобороны Беларуси:
Речь идет о системе комплектования Вооруженных Сил, в данном случае о системе изменения отдельных только отсрочек, которые касаются предоставления одноразовой отсрочки для получения образования. При этом все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья.

Призыв-2019 пройдет с августа по конец ноября. Служить пойдут те, кому исполнилось 18 лет и кто не имеет права на отсрочку. Также новый закон установит запрет на госслужбу и работу в силовых ведомствах для тех, кто умышленно уклонился от службы в армии.

«Все отсрочки сохранены – и по семейному положению, и по состоянию здоровья». Осенний призыв в Беларуси пройдёт по старым правилам

Люди в материале: Андрей Мурашов, Владимир Макаров
 
 
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Новости Беларуси. Осенний призыв начнется по старым правилам. Призывать на службу поступивших в магистратуру или в вуз после колледжа пока не будут, сообщили в...
 
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