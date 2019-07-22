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Арендное жилье: кому дадут и куда обращаться
Источник материала: СТВ
Арендное жилье – отличный выход из положения для тех, кто пока не может решить квартирный вопрос, но в то же время не хочет отдавать заоблачные суммы за съёмные квадратные метры. Как получить арендное жилье и какие документы необходимо предоставить, рассказали в программе
Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Если мы будем рассматривать категории граждан, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья, то им вместе с заявлением и паспортом необходимо предоставить и ходатайство от своего работодателя о предоставлении такого жилья.
Кто имеет приоритетное право на получение арендного жилья?
Анастасия Попкова:
Кто-то имеет какие-то льготы при получении арендного жилья?
Анастасия Попкова:
Снять такие квартиры достаточно просто: всю информацию о коммерческом жилье вывешивают на сайтах – Мингорисполкома и районов города. Мониторить их желательно почаще: если какая-то из квартир приглянулась, стоит незамедлительно ехать в «Одно окно» с паспортом и заявлением. Время подачи документов будет плюсом в вашу пользу при прочих равных.
Ольга Шавейко, ведущий специалист службы «Одно окно» администрации Заводского района г. Минска:
Дальше заявление рассматривают и учитывают все нюансы. Около 10% арендных квартир получают военнослужащие и приравненные к ним лица. Ещё на 30% коммерческого жилфонда претендуют так называемые «первоочередники» – молодые специалисты, целевики и те, кому по работе необходимо переехать в другой город. Примерно 60% уходит к гражданам, которые стоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Арендное жилье – отличный выход из положения для тех, кто пока не может решить квартирный вопрос, но в то же время не хочет отдавать заоблачные суммы за съёмные...
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