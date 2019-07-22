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В Пружанском районе MAN сбил мужчину, который шёл по центру дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июля примерно в пять утра в Пружанском районе произошёл наезд на пешехода, который двигался по центру проезжей части.
Как
Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
Несколько недель назад в Крупках автомобиль наехал на лежавшего на дороге мужчину.
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Новости Беларуси. 22 июля примерно в пять утра в Пружанском районе произошёл наезд на пешехода, который двигался по центру проезжей части. Как сообщает ГАИ УВД...
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